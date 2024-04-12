Amasra, Bayramda Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

Amasra tarihi kalabalık
Amasra'ya 3 günlük bayramda yaklaşık 60 bin araç, 200 bini aşkın insan ağırladı
Amasra önceki bayramlarda 3-4 günde ağırladığı ziyaretçi sayısını bu yıl bir günde ağırladı
BARTIN - Fatih Sultan Mehmed Han'ın 'Çeşmi Cihan" olarak tanımladığı Bartın'ın Amasra ilçesi 3 günlük Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 60 bin araç ve 200 bini aşkın misafir ağırladı. İnsan akınına uğrayan ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçe önceki bayramlarda 3-4 gün içerisinde gelen ziyaretçi sayısını sadece bir günde ağırladı.
Fatih Sultan Mehmed Han'ın bir sefer sırasında tepeden görerek Çeşmi-Cihan (Dünyanın göz bebeği) olarak tanımladığı rivayet edilen Bartın'ın Amasra ilçesi Ramazan Bayramı'nda insanlarla doldu taştı. Eşsiz doğası, denizi, tarihi ve kültürü nedeniyle insanların bayram tatillerinde tercih ettiği ilçe bu yıl tarihi boyunca en fazla turisti ağırladı. Önceki yıllarda 3-4 günlük bayram sürecinde 40-50 bin kişinin geldiği Amasra'ya bu yıl ise sadece bir günde gelen sayısı 60 bini buldu. günlük ortalama 20 bin aracın geldiği ilçeye 3 günde ise ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 60 bini buldu. İlçeye gelen ziyaretçi sayısı ise 3 günde 200 bin kişiyi aştı.
Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Osman Arslan, bu yıl beklenenin çok üstünde turistin ilçeye geldiğini belirterek, hazırlıkların bayram tamamlanması nedeniyle hiç bir sorun yaşamadan bayram yoğunluğunu atlattıklarını ifade etti.
Kilometrelerce süren araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmeye zorlanan turistler ise kalabalığa rağmen Amasra'nın eşsiz güzelliklerini yakından görerek, denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkardı. Sık sık fotoğraf çekilen turistler ise kalabalık ve ilçe girişindeki araç kuyruğuna rağmen Amasra'ya gelmekten mutlu olduklarını ve keyifli anlar geçirdiklerini ifade etti.
Öte yandan ilçeye ziyeretçi akının hafta sonunda da devam etmesi, 5 günlük süreçte ise toplamda ağırlanan misafir sayısının 250 bini bulması bekleniyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Amasra, Bayramda Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı - Son Dakika
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Park'ta konser verdi. Saat 21.00'de başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve en sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Karnavalın ilk gününü coşkuyla geçiren katılımcılar, Fatma Turgut'un konseriyle keyifli bir gece yaşadı.
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserde Turgut'un en sevilen parçalarını seslendirdiği ve müzikseverlerin eşlik ettiği belirtildi. Konser sonunda Turgut'un performansı, Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Vali Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu ve turizmdeki ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Şıldak, bayram tatili sonunda Göbeklitepe'de 60 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde, İstanbul Flüt Topluluğu Türk bestecilerin eserlerini içeren bir konser verdi. Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulan topluluk, izleyenleri büyüledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri ziyaret etti. Ersoy, sanat eserlerini inceledi ve fotoğraf sergisine katıldı. Ayrıca konser ve etkinlik alanlarını inceleyen Bakan Ersoy, atölyeler ve sergileri gezdi. Karnaval, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olarak 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Safranbolu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ramazan Bayramı süresince büyük ilgi gördü. Tarihi Çarşı bölgesi tarihindeki en yoğun bayram tatili sürecini yaşadı. Safranbolu Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla hareket etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çeşm-i Cihan kent Amasra 8 günde 650 bin turist ağırladı. Muhteşem doğası denizi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken Amasra, 8 günde nüfusunun 100 katı turist ağırladı. Bayram tatili ve sıcak havaların etkisiyle binlerce insan Amasra'yı ziyaret etti. Otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. İlçe vatandaşları ve esnaf yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.
Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun seneler hizmet vermiştir. 1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandı ve tedavi görmekteydi. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Ankara'da bir proje kapsamında buluşan 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu. Proje kapsamında fotoğraf sanatçıları, haksızlık kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklarla anlatarak hafiflemeyi amaçladılar. Sergi, Cinnah Caddesi'ndeki Unite Ortak Mekan'da 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?