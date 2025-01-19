Amasra ve Safranbolu\'da Turizm Patladı

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi turizmde geçen yılı bereketli geçirdi.

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Önemli turizm alanları arasında yer alan, Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor.

Yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçede, 2013'te 600 bin olan ziyaretçi sayısı 2024'te 2,5 milyonu aştı.

Ziyaretçilerin 400 binini konaklamalı, 30 binini kruvaziyer gemileriyle gelenler, kalan kısmını da araç giriş çıkış verilerine göre belirlenen günübirlikçiler oluşturdu.

"Turistlerin Amasra'ya ilgisi her geçen gün artıyor"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri, mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da geçen yılın turizm açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Boran, 6 bin olan ilçe nüfusunun özellikle yaz aylarında 60 bine çıktığını kaydetti.

Boran, Amasra'ya geçen yıl 2 milyon 500 bini aşkın turist geldiğini dile getirerek, "Amasra Limanı Projesi'nin tamamlanarak yat ve büyük yolcu gemilerine hizmet verilerek ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması, bölge turizmine de katkı sunuyor. Kruvaziyer gemileriyle de yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra hem bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi de artıyor. Tarihi eserlerinin yanı sıra yeşilin her tonunu denizin mavisiyle bütünleştiren doğasıyla Amasra'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Safranbolu ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkardı

Turizm beldesi Safranbolu'yu 2024'te günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçe, her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçe, Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda inşa edilen konaklara ev sahipliği yapıyor.

"Açık hava müzesi" konumundaki ilçe, kültürel mirasıyla ziyaretçilerini adeta tarih yolculuğuna çıkardı.

"2025'te rakamların bunun üzerine çıkacağını umuyorum"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, ilçede geçen yıl, 2023'e göre toplam konaklayan ziyaretçi sayısının yüzde 20 arttığını söyledi.

Günübirlikçiler de dahil ziyaretçi sayısının geçen yıl 3 milyona yaklaştığını belirten Urgancıoğlu, şöyle devam etti:

"2025'te de rakamların bunun üzerine çıkacağını umuyorum. Özellikle dış pazarda rakamların yüksek olacağını umut ediyorum. Hedeflerimiz her sene ülkece artıyor. Safranbolu özelinde ülke hedeflerine paralel artış yaşamamız mutluluk verici. Turizmde hedefimiz sadece nicelik değil, niteliğin de artması. 2024, Safranbolu'da çok yoğun geçen ve rekorlar kırdığımız bayram tatillerinde bile sıkıntı olmadan atlatılmış bir yıl oldu. Aldığımız geri dönüşler, Safranbolu'dan memnuniyet şeklinde oldu. Bunlar bizi mutlu ediyor."

Urgancıoğlu, Valilik, Kaymakamlık ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının önderliğinde Kalealtı İlkokulu'nun müzeye dönüştürüldüğünü dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde şehrimize müze müdürü atandı. 2025'te turizm çeşitliliğinin de artacağına inanıyoruz. Devlet ve belediye yetkililerimizle ele ele 2025'te turizm için güzel yatırımlarla ve projelerle daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Görmeyenleri de mutlaka Safranbolu'yu görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.