'Amasya çiçekleri' tablolarda açtı

Ressam öğrencilerin 'Amasya Çiçekleri' sergisi sanatseverlerle buluştu

AMASYA - Bitki örtüsü açısından zengin bir şehir olan Amasya'da öğrenciler 'Amasya Çiçekleri' adlı resim sergisi düzenledi.

Rengarenk çiçeklerin fotoğraflarının temin edilmesi sonrası hummalı bir çalışmaya koyulan Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Ressam öğrenciler, tuvale yansıttıkları çiçekler hakkında da bilgi sahibi edinmiş oldu. Türkiye florasının 6'da 1'ine yakın bitki taksonunun bulunduğu şehirde bu zenginliği öğrencileriyle tanıştırmak isteyen öğretmenlerin 'Amasya çiçekleri' başlıklı projesine Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım danışmanlık yaptı.

Amasya lalesi, bağ havacivası, Amasya navruzu gibi çok sayıda bitkinin arşivlerdeki fotoğraflarını gözlemleyen öğrenciler resimlerini boyalarla şekillendirdi. Oluşturulan 54 eser Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel de katıldı.

Şehrin farklı alanlarında çekilmiş bitkilerin fotoğraflarından esinlenerek 54 tablo oluşturduklarını anlatan öğrencilerden Azra Akçay, "Ben dağ üvezini resimledim. Birçoğunu bilmiyordum. Bu proje sayesinde ismini duymadığım çiçekleri de tanıdım" dedi. Dağ lalesini çizen Ahsen Hifa Bolat da, "Bu sergi sayesinde Amasya'da yetişen endemik ve diğer bitkilerle ilgili birçok bilgi edinmiş oldum" diye konuştu.

Üstün yeteneklere sahip öğrencilerinin becerilerini geliştirmek amaçlı faaliyetlerden birine daha imza attıklarını anlatan Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammed Bolat, projeyle şehrin bitki zenginliğini tanıtmaya da çalıştıklarını söyledi. Bolat, projeye emek veren resim öğretmenleri Elif Çelik ve Nezahat Kalkan'a teşekkür etti.