Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Amasya'da renkli festival açılışı

AMASYA - Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin açılışına 5 ülkeden gelen halk dansları ekipleri renk kattı. Meksika, Tayland, Polonya, Rusya ile Kırgızistanlı dansçıların gösterileri ilgiyle izlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce 12 Haziran 1919'da Amasya girişinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkiinde temsili karşılama töreni yapıldı. Atatürk'ü "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözüyle karşılayan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüşü canlandırıldı.

Protokol üyeleri, vatandaşlar, gençler ve Meksika, Tayland, Polonya, Rusya ile Kırgızistan'dan gelen halk dansları ekiplerinin katıldığı "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi. Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyan gençler vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı. Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi anıt şeref defterini imzaladı.

Amasya Üniversitesi öğrencileri ve konuk ülkelerden gelen dansçıların festivale renk katan gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Nurdan Kayalar, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya geldiği gün yaşanan duyguları hissettik. Ekipler ise festival açılışına renk kattı. Özlediğimiz görüntülerdi. Ülkemde ve şehrimde bunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu da, "Rengarenk bir festival. Avrupa, Uzak Asya, Orta Asya ve Güney Amerika'dan gruplar geldi" diye konuştu.

F-16 savaş uçaklarının gösteri amaçlı yakın uçuş yaptığı festival 22 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.