Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı - Son Dakika
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Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı

28.08.2022 15:52
Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı

Amerika'dan tur kapsamında Edirne'ye gelen turistlere rehberler eşliğinde kentin mutfağı ve el sanatları tanıtıldı.

Amerika'dan tur kapsamında Edirne'ye gelen turistlere rehberler eşliğinde kentin mutfağı ve el sanatları tanıtıldı.

Tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden turistler, Edirne'ye hayran kaldı. Amerikalı turistler kentin el sanatlarının yapıldığı atölyeleri de gezdi.

Kentteki bir restoranda kendileri için hazırlanan yemeklerin tadına bakan turistlere, Edirne kırmızı patlıcanıyla yapılan imam bayıldı, Edirne bamyası yemeği, ballı gemici böreği, biberli yaz turşusu, tava ciğer, Osmanlı mutfağından kağıt kebabı ve aşure ikram edildi.

Edirne Mutfak Kültürü Araştırmacısı Müşerref Gizerler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı saray mutfağının İstanbul'dan önce Edirne'den başladığını söyledi.

Edirne mutfağı zenginliğinin saraydan sonra konaklarda devam ettiğini anlatan Gizerler, "Bu zenginliği kentimizin restoranlarında sürdürmekteyiz. Edirne mutfağının çok kültürlü ve rafine bir mutfak olduğunu görüyoruz." dedi.

Turist rehberi Ayşem Erginoğlu da Amerikalıların İstanbul ve Edirne'de tarih, kültür ve gastronomi ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Edirne'nin kadim kültürünün turistleri etkilediğini vurgulayan Erginoğlu, şunları kaydetti:

"Gezdikleri yerlerde yemekleri tadıyorlar. Yemeklerin isimlerini de merak ediyorlar. İmam bayıldı yemeği ikram ettiğimizde 'imam neden bayıldı?' diye sordular. Tadı çok hoşlarına gitti bu yemeğin. Saray mutfağından Hünkar Beğendi yemeğimizin örneğini de verdim. Bizdeki yemek isimlerini de farklı olduğundan bahsettim."

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalı turistlere Edirne mutfağı ve el sanatları tanıtıldı - Son Dakika
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