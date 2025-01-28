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Kültür Sanat

Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da

Anadolu Kadınları Sergisi Malatya\'da

İkranur Doğan'ın sergisi, Anadolu kadınlarının kültürel yansımalarını sanatseverlerle buluşturdu.

28.01.2025 12:47
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Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve öğretmen İkranur Doğan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, serginin kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürün yankısı ve bu yankının kendisindeki yansıması olduğunu söyledi.

Doğan, "Sergiyi gezdiğinizde hepimizden bir parça taşıyan bir Anadolu kadını ile karşılaşacaksınız." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere de değinen Doğan, "6 Şubat depremi sadece binalarımızı değil, belleğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, toplumsal bağlarımızı da sarstı. Yıkılan her duvarla birlikte taşların altında geçmişin hikayeleri, geleneklerimiz ve kimliğimiz de gömüldü. Bu kayıpların ardından umudu yeniden inşa etmek bizlerin sorumluluğunda." şeklinde konuştu.

İkranur Doğan'ın 19 eserinin yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da - Son Dakika

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