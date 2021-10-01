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Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı

01.10.2021 15:42

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, üniversite yerleşkesindeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ortamı görünce heyecanlandığını söyledi.

Yaklaşık 4-5 yıl önce üniversitelerin misyon farklılaşması programının YÖK tarafından yürürlüğe sokulduğunu belirten Gündoğan, bu kapsamda üniversitelerin araştırma ve bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması üniversiteleri olmak üzere iki grupta misyon farklılaşması projesine yönlendirildiğini ve projenin çok güzel yürütüldüğünü anlattı.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da mayıs ayında ilk istişare toplantısının Sivas'ta gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan 9 üniversite rektörü ile görüşmeler sonunda çalışılacak konular üzerinde görüş birliğine varıldığını ifade eden Kul, şöyle konuştu:

"Üniversitelerin iyi altyapıları bulunuyor. Bu altyapılarını ortak kullanımında daha verimli ve efektif kullanım amaçlanıyor. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yükseköğretimin de buna ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz. Dijital çağdayız, piyasanın, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek yükseköğretim kurumlarının temel görevlerinden birisidir. Bu nedenle de yeni eğitim yöntemlerinin, yeni eğitim materyallerinin geliştirilmesi kanaatindeyim. Dijital materyallerin kullanılabileceği, özellikle kişisel iletişim araçlarının, mesela cep telefonlarında kullanabileceğimiz eğitim metotlarının veya materyallerinin geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de Birliğin kuruluş amacına değinerek, "Anadolu Üniversiteler Birliği'nin amacı, üniversitelerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşarak daha iyi yönetim ve eğitim sistemleri oluşturulması, ortak altyapı kurulumu ve kullanımı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları olarak görüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Birlik üyesi 12 üniversitenin rektörü ve rektör yardımcıları katıldı.

Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, Ankara'daki bazı programları nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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