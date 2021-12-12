Üye Girişi
Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu - Son Dakika

Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu

12.12.2021 16:22

Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu Anadolu yarenleri tarafından kuruluştan kurtuluşa, istiklalden istikbale doğru yürüyen bir zafer yolculuğu başlatılıyor Kütahya'nın Simav ilçesinde köklü bir geleneği devam ettiren sarı ve mor zeybekler yareni, Anadolu'da faaliyet gösteren...

Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu

Anadolu yarenleri tarafından kuruluştan kurtuluşa, istiklalden istikbale doğru yürüyen bir zafer yolculuğu başlatılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde köklü bir geleneği devam ettiren sarı ve mor zeybekler yareni, Anadolu'da faaliyet gösteren yiğitlik kuruluşlarını misafir etti.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yaren evinde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güdük, Ankara Seymen Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimleri Topluluğu Başkanı Can Baytok, Çankırı Yaren Meclisi Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Deneci, Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yaren Çavuşu Ahmet Nayan, Çankırı Ahi Yaren Meclisi Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fuat Arık, Ankara Seymen Kulübü Derneği Yünetim Kurulu Üyeleri Müslüm Arslan, Gürcen Maden, Türkiye solo halk dansları birincisi Kütahya'lı Yusuf Türkel, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Büyük Yaren Başı Rıza Mert, Köşe İhtiyarı Şükrü Hakan Kalaycık, yarenler ve zeybeklerler ile sazendeler katıldı.

Anadolu yarenlerinin gösterileri ve yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte bir konuşma yapan Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Büyük Yaren Başı Rıza Mert " Bu gün yarenimiz için çok özel bir gün. Anadolu'nun yaren temsilcileri aramızda misafir olarak bulunmaktadırlar. Misafirlerimizle, 2022 yılı içerisinde Türkiye genelinde yapılacak etkinliklerin ve organizasyonların detaylarını görüştük. Bu projemiz 2022 yılının Ağustos ayında Çankırı'da başlayacak. Yaktığımız ateşle Ankara'ya gelinecek, Ankara'da kuruluş ve kurtuluşun başkenti olan Afyon, Kütahya ve son olarak 4 Eylül 2022' Simav'da sonlandırılacak. Bizler Simav sarı ve mor zeybekler yareni olarak, atalarımızdan devir aldığımız mirasımızı gelecek nesillerimize kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, sazımızı, sözümüzü değişikliğe uğratmadan teslim etmek istiyoruz" dedi.

Ankara Seymen Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Anadolu'daki seymenler, yarenler, zeybekler, efeler, serenler, dadaşlar ve Anadolu'nun tüm yiğitlik kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, kuruluştan kurtuluşa doğru devam eden, istiklalden istikbale yürüyen bir zafer yolculuğu yapmak için yola çıktıklarını belirtti. Absarılıoğlu "Atatürk'ün ordularına İstiklal harbinde mermi taşıyan Şerife bacıların kara Fatma'ların çıktığı yolculuktan bu güne kadar ulaşan bir süreci takip etmeyi istedik. 23 Ağustos'da Atatürk'ün Çankırı'ya geldiği o kutlu günden başlayıp, oradan bayraklarımızı alalım hep birlikte Anıt Kabir'de Ankara seymenleri, Afyon sandıklı Yarenleri, Çankırı Yarenleri ve Kütahya-Simav Yarenleriyle buluşup Arslanlı yoldan bir yürüyüşle bayraklarımızı 30 Ağustos'ta Kütahya'ya taşıyalım. Kütahya'nın kurtuluşunu hep birlikte kutlayalım. 4 Eylül 2022 tarihinde Simav'ın kurtuluşunu kutlayalım, temsilcilerimizle 9 Eylül'de düşmanın denize döküldüğü İzmir'e giderek, bu zafer yolculuğunu hep birlikte taçlandıralım istiyoruz" diye konuştu.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Köşe İhtiyarı Şükrü Hakan Kalaycık, Konfederasyon'un Genel Başkanı ve üyelerini misafir ettiklerini ve bu toplantılara devam edeceklerini belirterek, yaren geleneğini en iyi bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Katılımcılardan büyük bir beğeni toplayan Simav yaren geleneği ve ikramlardan sonra etkinlik Yusuf Türkel'in yöresel zeybek oyunuyla sona erdi.

Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu
Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu
Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu
Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu

Kütahya, Çankırı, Ankara, Simav, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama 20:10 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu

Son Dakika Haberleri
16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar
15:50 Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş
15:49 Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek         
09:33
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı         
11:37
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 16:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu yarenleri ve seymenleri Simav'da buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement