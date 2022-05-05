Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

05.05.2022 16:05
Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışmasının "Genel" kategorisinde Deniz Ener'in içli köfte fotoğrafı, "Öğrenci" kategorisinde ise Amasya Üniversitesinden İkbal Öztürk'ün etli kuru fasulye fotoğrafı birinci oldu.

Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışmasının "Genel" kategorisinde Deniz Ener'in içli köfte fotoğrafı, "Öğrenci" kategorisinde ise Amasya Üniversitesinden İkbal Öztürk'ün etli kuru fasulye fotoğrafı birinci oldu.

Antalya'da Anatolia Turizm Akademisi ile Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği tarafından Anadolu gastronomisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmaya iki kategoride amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katıldı. Fotoğraf sanatçıları, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, 49 kişinin 175 eserle katıldığı genel kategorisinde, içli köfte fotoğrafıyla Deniz Ener, birinciliğe layık görüldü.

Yarışmanın, 44 öğrencinin 160 fotoğrafla katıldığı öğrenci kategorisinde ise Amasya Üniversitesinden İkbal Öztürk, etli kuru fasulye fotoğrafıyla birincilik elde etti.

Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ünver Kozanlı, son yıllarda gastronomi turizminin önemli bir turizm çeşidi olarak ön plana çıktığını ve buna bağlı olarak gastronomi eğitimine de talebin arttığını vurguladı.

Anadolu'nun gastronomi değerlerinden daha fazla yararlanılmasına katkıda bulunmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini kaydeden Kozanlı, dereceye giren eser sahiplerine ödüllerinin 10 Haziran'da verileceğini bildirdi.

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Gastronomi, Antalya, Turizm, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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