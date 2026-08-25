Ani\'de Hz. Muhammed Yazılı Selçuklu Taşı Bulundu

Kars'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında, üzerinde kufi hatla "Hz. Muhammed" isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli Selçuklu taşı bulundu. Bulunan taş ilk olarak Ahlat'ta sergilenecek.

Ani Ören Yeri Selçuklu Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar sırasında bulunan bezemeli taşın, bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuklu Mezarlığı'nda üzerinde kufi hatla "Hz. Muhammed" isminin altı kez tekrarlandığı bezemeli bir taş bulunduğunu duyurdu.

"Merkezinde sekiz köşeli yıldız motifi bulunuyor"

Üzerindeki işçilik ve süslemeleriyle dikkat çeken taşın merkezinde sekiz köşeli yıldız biçiminde bir motif yer alıyor. Motifin çevresindeki yazı kuşağında ise "Hz. Muhammed" ismi üç kez görülüyor. Eserin farklı bölümlerindeki yazılarla birlikte Hazreti Muhammed'in isminin taş üzerinde toplam 6 kez tekrarlandığı belirtiliyor.

Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen eser, üzerindeki kufi yazı ve geometrik bezemeleriyle dönemin sanat anlayışını yansıtırken, aynı zamanda Selçuklu toplumunun Hazreti Muhammed'e duyduğu sevgi ve bağlılığın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bakan Ersoy, eserin, "ecdadımızın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e duyduğu derin muhabbetin asırlardır taşta yaşayan nişanesi" olduğunu ifade etti.

"Ahlat'taki serginin ardından Kars Müzesi'nde sergilenecek"

Öte yandan, üzerinde "Hz. Muhammed" isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli taşın, önceki gün Ahlat'a götürüldüğü öğrenildi. Tarihi eserin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Serginin ardından tarihi taşın yeniden Kars'a getirilerek Kars Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Ani Ören Yeri'nde sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eser, hem üzerindeki kufi yazı hem de Selçuklu sanatının karakteristik motiflerini taşıması bakımından bölgenin kültürel mirasına önemli bir katkı sunuyor.