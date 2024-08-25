Ankara Büyükşehir'in 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Büyükşehir'in 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor

Ankara Büyükşehir\'in \'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri\' devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' etkinliği devam ediyor. Bu hafta 'Hababam Sınıfı' filmi açık havada seyircisiyle buluştu. Başkentlilere ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker ve gazoz ikram edildi.

25.08.2024 18:49  Güncelleme: 18:53
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Ankara Büyükşehir'in "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" devam ediyor. "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bu hafta Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Hababam Sınıfı" açık havada seyircisiyle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" Başkentliler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

"Başkentliler 'Hababam Sınıfı' filmini açık havada İzledi"

"Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenen ve her hafta Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterildiği açık hava sineması etkinliğinde bu hafta "Hababam Sınıfı" filmi izlendi.

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na gelerek açık havada sinema keyfi yaşamak ve ailesi ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen Başkentlilere; ücretsiz patlamış mısır, pamuk şeker ve gazoz da ikram edildi.

Başkentliler, 14 Eylül tarihine kadar her cumartesi akşamı saat 21.00'de Yeşilçam Filmleri ile açık havada film keyfi yaşamaya devam edecek. 31 Ağustos ve 7, 14 Eylül tarihlerinde Hababam Sınıfı serisi gösterilecek.

"Başkentlilerden Büyükşehir'e Teşekkür"

Açık havada sinema izleme etkinliğine katılan, Aliye Acar, "Gerçekten harika. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Konserler, çocuk etkinlikleri çok faydalı ve güzel buluyorum. İlk defa geliyoruz bu etkinliğe de. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini belirten bir diğer vatandaş Melek Kuyumcu, "Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. İlk defa geldim, çok mutluyum" dedi.

Yasemin Uzun, "Çok keyifli, çocuklarla birlikte eğlenerek geliyoruz. Çok güzel bir ortam. Hep bildiğimiz filmler ama burada izlemek apayrı bir keyif. Biz 4 haftadır falan geliyoruz, her hafta takip ediyoruz. Severek geliyoruz. Ankara'nın yarısı burada. Herkes gelsin evde izlemekten çok farklı, çok güzel bir ortam. Teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesine" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Büyükşehir'in 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' devam ediyor - Son Dakika
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