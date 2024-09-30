Okullar Temizlendi: 48 Okul Dezenfekte Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Okullar Temizlendi: 48 Okul Dezenfekte Edildi

Okullar Temizlendi: 48 Okul Dezenfekte Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 48 okulda temizlik çalışması yaparak yeni haftaya hazırladı.

30.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi" çerçevesinde hafta sonunda 48 okulun temizlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, başlatılan "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek Projesi"yle başkentteki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Etimesgut ilçelerinde, 29 bin 371 öğrencinin eğitim gördüğü 48 okulun 1212 dersliğinin, 208 personel ve 44 araçla temizlendiği aktarılan açıklamada, okulların, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılarak yeni haftaya hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, projeden faydalanmak isteyip başvuruda bulunan tüm okullara hem temizlik malzemesi sağlandığı hem de hafta sonları belediyeye bağlı temizlik ekipleriyle okullarda temizlik hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin okulların temizlik taleplerini almaya başlamasının ardından, yoğun ilgi gören hizmetten yararlanmak isteyen toplam 271 okuldan 113'ünün ise çeşitli sebeplerle temizlik talebini geri çektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Belediye, ankara, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Okullar Temizlendi: 48 Okul Dezenfekte Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Okullar Temizlendi: 48 Okul Dezenfekte Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement