Ankara Devlet Opera ve Balesi Sezonu Gala ile Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Devlet Opera ve Balesi Sezonu Gala ile Açtı

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ADOB, yeni sanat sezonunu Gala Konser ile başlattı. Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde eserler seslendirildi.

04.10.2024 14:54
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonunu "Gala Konser" ile açtı

ANKARA - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat sezonunu, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde operalardan seçkilerin sunulduğu "Gala Konser" ile açtı.

Opera Sahnesi'nde yapılan sezon açılış konserinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef Tolga Atalay Ün, koroyu Ivan Pekhov yönetti.

Konser öncesi konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Opera, bale, modern dans ve çoksesli müzik, bu dört daldan yükselen sanatın kalplerimize, ruhlarımıza dokunan eşsiz gücüdür. Bu sanat dalları bizi bir araya getiren, insan olmanın ne demek olduğunu bizlere hatırlatan, kalbimizin derinliklerinde saklı olan hisleri açığa çıkaran bir büyüye sahiptir. Kurumumuzun çatısı altında bir araya gelen her sanatçımız, teknik personelimiz, idari personelimiz ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımız sahneye yansıyan bu büyünün gerçek kahramanlarıdır" ifadelerini kullandı.

Bir eserin en ince detayından sahne ışıklarına, perde arkasındaki sessiz kahramanlardan sahne önünde alkışlayan izleyicilere kadar herkesin emeğiyle hayat bulan her temsilin, büyük bir ailenin özverisinin sonucu olduğunu vurgulayan Sağtürk, şunları söyledi:

"Sevgili izleyicilerimiz, sanatın ruhuna can veren, her temsilin, gösterinin gerçek sahibi sizlersiniz. Sizlerin coşkusu, alkışları, gözlerinizdeki heyecan, sahnedeki her anı anlamlı kılan, sanatı yaşatan en büyük güçtür. Bizim için buraya gelmeniz, zamanınızı, ruhunuzu bu sanata ayırmanız en büyük ödüldür. Sizlerle buluşabilmek, bu sahnelerde sizler için var olabilmek en büyük ilham kaynağımızdır"

Konserde, Georges Bizet'in "Carmen Operası", Giacomo Puccini'nin "La Boheme Operası" ve "Tosca Operası" ile Giuseppe Verdi'nin "Otello Operası" ve "Aida Operası"ndan bölümler seslendirildi.

Sopranolar Feryal Türkoğlu, Seda Ayazlı, Aslı Kıyıcı, Tuğba Mankal, Beste Şahin, Burcu Uyar ve Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo sopranolar Ezgi Karakaya, Özge Türkoğlu, Ferda Yetişer, tenorlar Emre Akkuş, Aykut Çınar, Arda Doğan, Mehmet Kavil, Şenol Talınlı, Haser Tek ve Barış Yanç, baritonlar Çetin Kıranbay, Beran Sertkaya ile bas sanatçılar Erdem Baydar, Özgür Savaş Gençtürk'ün solist olarak görev aldığı konsere Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Programa, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ve sanatseverler katıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Sezonu Gala ile Açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Opera ve Balesi Sezonu Gala ile Açtı - Son Dakika

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