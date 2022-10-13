Ankara haber | Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü Keçiören'de kutlandı

Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü Keçiören'de kutlandı

ANKARA - Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü Keçiören'de kutlandı.

Keçiören Belediyesi ve Ankara Kulübü Keçiören Şubesi iş birliğinde Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda kutlama düzenlendi. Bu kapsamda "Ankara'nın Başkent Oluşu ve Seymenler Belgeseli" gösteriminin ardından Seymenler sahne aldı.

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanısıra, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Keçiören Cemevi Yaptırma ve Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammed Ekrem Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, "Her biriniz birer Türk Bayrağı'sınız, geleceğimiz daha parlak olacak ama çalışacağız. Vatanını, ülkesini seven çok çalışacak" ifadelerini kullandı.

"Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz" diyen Altınok, "Bayrağımızın rengi kırmızıdır ve şehitlerimizin kanıdır. Yüzbinlerce şehit verilerek bu vatan kuruldu ve kurtuldu. Bu nedenle tarihimize, geçmişimize milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz. Ülkemizi yaşatacak olan da sizlersiniz. Atatürk ne diyor. 'Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız" diye konuştu.

Keçiörenlilere bir müjdesi olduğunu söyleyen Altınok, "Şu an bir müze yapıyoruz Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele Müzesi olacak Çoban Mektebimizin bulunduğu bölgeye" ifadelerini kullandı.

Tören, "Ankara'nın Başkent Oluşu ve Seymenler Belgeseli" gösterimi ile devam etti. Belgeselde yer alan Seymen kültürü ve Seymenliğin kökenine ilişkin bilgiler katılımcılarla aktarıldı. Ardından Ankara Kulübü Seymenler ekibi Keçiören halkına keyifli anlarla eşlik etti.