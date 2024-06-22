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- Ankara Büyükşehir Belediyesinden tarihe saygı: Ankara Kalesi'nin Hisar Kapısı'nda kapsamlı onarım çalışması başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nin Hisar Kapısı'nda bulunan duvarlarda oluşan çatlakların giderilmesi için kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı proje kapsamında; yapısal çatlak onarımı, açıkların kapatılması, duvar dikişleri, tamamlanma, temizleme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi'nde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi'nin Hisar Kapısı'nda bulunan duvarlarda zamanla oluşan çatlakların giderilmesi için çalışma başlattı.

Özgün yapı korunarak çatlaklar onarılıyor

Ankara Kalesi'nde Sokak Sağlıklaştırma ve demir korkuluk çalışması yapıp Zindankapı Burcu, Güney Burçları ile Saat Kulesi'nin 469,12 metrekare alana yayılan surlarını onarıp güçlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Hisar Kapısı'nda tarihi dokuya zarar vermeden titiz bir çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında, yapısal çatlak onarımı, duvar dikişleri, tamamlanma, güçlendirme, açıkların kapatılması ve boya temizliği gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Yenileme Venedik Tüzüğü'ne uygun şekilde gerçekleştiriliyor

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığında görevli Yüksek Mimar Halil İbrahim Karagöz, "Ankara Kalesi Dış Kale Sur Duvarları Restorasyon Yapım İşi" kapsamında Uluslararası Icomos İlkeleri ve Venedik Tüzüğü'ne uyarak çağdaş restorasyon tekniklerinin uzman ekiplerce devam ettirildiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon çalışmaları hızla devam etmekte. Duvarlar üzerinde ayrılmalar, çatlaklar ve eğilmeler mevcuttu. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına öncelikli olarak sağlamlaştırma çalışması başlattık. Yağışlardan dolayı duvarların nemlenmesi nedeniyle malzemeler üzerinde çiçeklenme ve tuzlanma meydana gelmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada sur duvarlarındaki belli başlı malzeme kayıpları, deformasyon, kararma, çiçeklenme ve tuzlanma gibi yapıya zarar veren ögeler bertaraf edilmekte. Sur duvarları üzerinde yer alan malzeme kayıpları kendi özgün dokusuna ait taşlarla tamamlanıyor. Çalışmalar kapsamında; hem cepheler üzerinde yer alan deformasyon hem de Roma Dönemi'ne ait devşirme taşların üzerinde kararmalar tarafımızca gideriliyor" dedi.

2024 yılı içinde tamamlanması planlanıyor

Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandığını belirten Mimar Şeyda Ataman ise, "Ankara Kalesi Dış Kale Sur Duvarları Restorasyon Yapım İşi çalışmalarımızı kurumlarla birlikte iş birliği içerisinde ilerletiyoruz. Ayrıca surlarda yaşanılan yağmur suyu sorunu içinde üniversite hocalarımız ile iş birliği yapıyoruz. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü hocamız Prof. Dr. Yusuf Kadıoğlu ile özellikle iki burç için akademik destek alıyoruz. Burada yapacağımız müdahaleler öncelikle su sorununu çözmeye yönelik olacak. Sur duvarının üzerinde bulunan terastaki döşeme malzemelerini yenileyeceğiz. Çalışmalarımız 2024 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

STK'lardan projeye destek

Ankara Kalesi'nin sadece Ankara için değil, bütünüyle Türk turizminin gözbebeği olacak bir tarihi mirası olduğunun altını çizen Ankara Kale Çalışmaları Meclis Başkanı Şevket Bülend Yahnici de yaptığı yazılı açıklamada "Ankara Kalesi Dış Kale Sur Duvarları Restorasyon Yapım İşi" projesine şu sözlerle destek verdi:

"Ankara Kalesi'ne gerektiği gibi sahip çıkmak, gerektiği şekilde korumak görevimizdir. Yıllarca Ankara Kalesi Derneği ile bu yönde yürüttüğümüz gayretleri şimdilerde bir sivil toplum üst platformu olan Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkan Bekir Ödemiş Bey'in ilgisi ve konuyu sahiplenen tavrı, yazışmaları; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aynı sahiplenme ile sorumluluk üstlenme beyanındaki ısrarlı yazıları ile Bakanlık rızası ve Kurul kararı noktasına ulaşıldı. Geç de olsa Büyükşehir Belediyesi eliyle tehlikeli durumun giderilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Her geçen gün büyüyerek korkutucu hale gelmiş bulunan sur çatlaklarıyla birlikte genel bir bakım için de fırsat doğmuş oldu. Bu nadide tarih mirasının korunup geleceğe taşınması ve Ankara Kalesinin bir kültür, sanat, turizm merkezi olarak geleceğe kazandırılması milli bir görevdir"