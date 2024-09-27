Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

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UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı.

Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın küllerinden yeniden doğmaya başladığını gösteren Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Masatlı, depremde çok büyük hasar alan medeniyetler şehri Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Şehrin lezzetlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizen Masatlı, şöyle devam etti:

"Bizler de bu düşünceden hareketle çalışmalarımıza başladık. Hani bir şehri sadece binalarıyla, spor tesisleriyle, okullarıyla, sağlık tesisleriyle veya yapmış olduğunuz altyapılarla oluşturamayız. Diğer taraftan sosyoloji işiyle, sosyal hayatla bizim o şehri donatmamız gerekir. İşte burası da ona hizmet edecek yerlerden bir tanesi. Şehrimiz 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak nitelendirildi. Tabii bu bize büyük bir yük büyük bir görev vermiş oldu. Yani o gastronomiyi bizim yıllar boyu devam ettirmemiz gerek. İşte bundan da hareketle o lezzet ustalarını tekrar burada ayağa kaldırıp onların mesleklerini icra etmesi, insanlarımızın sürekli eskiden olduğu gibi gelip tatmaları için böyle bir faaliyete giriştik. Buradaki amacımız aslında aynı zamanda o yıkılmış olan Antakya'mızı yeniden buralarda canlandırmaktır."

Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nın esnafa bereketli ve bol kazançlar getirmesini diledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tarih, kültür ve gastronomi kentinde Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öntürk, çarşının açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Açılışa İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.