Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

Hatay'da, UNESCO tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı.

27.09.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı.

Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın küllerinden yeniden doğmaya başladığını gösteren Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Masatlı, depremde çok büyük hasar alan medeniyetler şehri Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Şehrin lezzetlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizen Masatlı, şöyle devam etti:

"Bizler de bu düşünceden hareketle çalışmalarımıza başladık. Hani bir şehri sadece binalarıyla, spor tesisleriyle, okullarıyla, sağlık tesisleriyle veya yapmış olduğunuz altyapılarla oluşturamayız. Diğer taraftan sosyoloji işiyle, sosyal hayatla bizim o şehri donatmamız gerekir. İşte burası da ona hizmet edecek yerlerden bir tanesi. Şehrimiz 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak nitelendirildi. Tabii bu bize büyük bir yük büyük bir görev vermiş oldu. Yani o gastronomiyi bizim yıllar boyu devam ettirmemiz gerek. İşte bundan da hareketle o lezzet ustalarını tekrar burada ayağa kaldırıp onların mesleklerini icra etmesi, insanlarımızın sürekli eskiden olduğu gibi gelip tatmaları için böyle bir faaliyete giriştik. Buradaki amacımız aslında aynı zamanda o yıkılmış olan Antakya'mızı yeniden buralarda canlandırmaktır."

Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı'nın esnafa bereketli ve bol kazançlar getirmesini diledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tarih, kültür ve gastronomi kentinde Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öntürk, çarşının açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Açılışa İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Antakya, Ekonomi, Unesco, Kültür, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement