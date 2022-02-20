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Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı - Son Dakika

Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı

20.02.2022 09:55

- Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan'da başlayacak EXPO 2021 Hatay'ın tanıtımı için Antakya Medeniyetler Korosu, Maltepe'de konser verdi.

- Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı

İSTANBUL - "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan'da başlayacak EXPO 2021 Hatay'ın tanıtımı için Antakya Medeniyetler Korosu, Maltepe'de konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Antakya Medeniyetler Korosu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı kapsamında Maltepe'de konser verdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da gerçekleşen organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı. Müslüman, Hristiyan ve Museviler ile farklı mezheplere mensup Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri bu kez şarkı, türkü ve ilahilerini bölgedeki barışa da katkı sunacak dev organizasyon kapsamında Maltepe'de yapılan organizasyonla İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.

"İnanıyorum ki Hatay'ımıza ülkemize çok büyük katkılar sunacaklar"

Maltepe Başkanı Ali Kılıç, yaptığı kürsü konuşmasında, "Expo Hatay projesi için buradayız. Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanını ve tüm ekibini kutluyorum. Gerçekten güzel bir projenin altına imza attılar. Daha öncede İstanbul'da bir lansmanları vardı oraya da katıldım. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorlar. ve inanıyorum ki Hatay'ımıza ülkemize çok büyük katkılar sunacaklar. Darısı Maltepe'nin başına diyorum." dedi

"Medeniyetler Koromuzun konseriyle tüm Türkiye'yi Hatay'a davet edeceğiz"

Programa katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "İstanbul'da bu ikinci lansmanı yapıyoruz. Bir Avrupa Yakası'nda yaptık. Şimdi Asya yakasındayız. Sağ olsun Maltepe Belediye Başkanımız Ali Bey'le birlikte yapıyoruz. Bu salona ve buradaki organizasyona destek veriyor. Az önce künefeyle başladık, ağzımızı tatlandırdık ve biraz sonra da bizim Medeniyetler Koromuzun Konseriyle tüm Türkiye'yi Hatay'a davet edeceğiz. Program güzel gidiyor. Ankara'da yaptık. Hatay'da yaptık. İstanbul'da ikincisini yapıyoruz. Büyükşehirlerimizi gezip Hatay'daki bu Türkiye'de son yıllarda yapılacak en büyük organizasyonun tanıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

"Hatay artık festivaller, fuarlar merkezi olacak"

Başkan Savaş devamında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en son hediye ettiği emanet bıraktığı coğrafyadayız. Bu coğrafya çok nazik, jeostratejik, jeopolitik bir coğrafya. 10 yıla aşkına yakın hemen komşumuzda kan gözyaşı var, kardeş kanı dökülüyor. Biz artık oralara barış gelsin istiyoruz. Huzur gelsin istiyoruz. İnsanlar gelecek adına umutlu olsun. Gelecek adına mutlu olsun ve hayaller kurabilsin istiyoruz. Bu bu nedenle EXPO'yu yapıyoruz. Hatay artık festivaller, fuarlar merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş öncülüğünde Hatay'ın meşhur tatlılarından olan Hatay Künefesi protokolün elinden şerbetle buluştu.

Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı
Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı
Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı

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Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı Hatay'da 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'da 2 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi Hatay'da yolcu otobüsünün öğrenci servisine çarpması sonucu 16 öğrenci yaralandı Hatay'da yolcu otobüsünün öğrenci servisine çarpması sonucu 16 öğrenci yaralandı

Antakya, Maltepe, Nisan, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antakya Medeniyetler Korosu EXPO'21 Hatay için Maltepe'de sahne aldı - Son Dakika


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