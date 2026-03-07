Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.
Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirilen konserde koro sahne aldı.
Programda farklı kültür ve inançlara ait eserler seslendirildi.
Konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da Konser Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?