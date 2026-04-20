Depremde yerle bir olan Antakya Ulu Cami yeniden vatandaşlarla buluşacağı günü bekliyor

20.04.2026 20:25  Güncelleme: 20:27
Hatay'da asrın felaketinde yıkılan 750 yıllık Antakya Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden inşa sürecine girdi. İhalelerdeki duraksamalar, vatandaşların caminin açılışını beklemesine sebep oldu.

Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden inşa edilmesi planlanan Antakya Ulu Cami vatandaşlarla buluşacağı günü bekliyor.

Asrın felaketinde 750 yıllık Antakya Ulu Cami yerle bir olmuştu. Antakya Ulu Cami'nin yeniden inşa süreciyle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çalışmalara başlanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte 2026 yılı Haziran ayında açılması beklenen Ulu Cami'de çalışmalar durma noktasına gelmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Antakya Ulu Cami onarımının ihalesi feshedilmişti. Vatandaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz mart ayında ihalesi yenilenen Antakya Ulu Cami'nin ibadete açılacağı günü hevesle bekliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

