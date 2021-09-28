Üye Girişi
Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı - Son Dakika

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı

28.09.2021 17:23

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne özel, kentin belirli noktalarına 58 Venüs heykeli dikildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı

ANTALYA - Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne özel, kentin belirli noktalarına 58 Venüs heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihleri arasında bu yıl 58'ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile şehir dışından yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayacak festival için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini kentin belirli noktalarına yerleştirdi.

Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57'nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

"Festivalin yaklaştığını anlıyoruz"

Egemen Yüzbaşı, Venüs heykellerinin yerleştirilmesinin kente ayrı bir hava kattığını belirterek, " Bu heykelleri görünce festivalin yaklaştığını anlıyoruz. Filmleri de merak ediyoruz. Heykellerde çok güzel" dedi.

"Merakla bekliyoruz

Bilet alan Tuana Taşkıran, " Festivali her yıl merakla takip ediyoruz, Antalyalılar olarak. Heykelciklerinde şehrin her tarafına konulması festivalin habercisidir. Yılın en çok bu zamanında heyecanlanıyorum. Çok güzel gösterimler oluyor, uzun metraj, belgeseller gibi. Genelde bilette kalmıyor. Büyük bir talep var. Filmleri merakla bekliyoruz" diye konuştu"ifadelerine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer'in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre'nin üstlendiği Festivalde, Antalya Film Forum'un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı
Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı
Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı
Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı

Altın Portakal, Antalya, Venüs, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar 17:26 TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi 17:23 Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 17:08 Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları 16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Son Dakika Haberleri
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:19 Taksici "Uzak" diyerek taksiye almadı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021
16:48 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
16:28 Prof. Dr. Aziz Sancar, yerli otomobil TOGG'u test etti! Aracın bomba bir özelliği daha ortaya çıktı
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için yerimizi almaya hazırız
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı         
17:26
Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler         
17:24
Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası         
17:21
Taksici Taksici "Uzak" diyerek taksiye almadı         
17:19
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021         
16:56
Bahçeli'den ABD'ye Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz         
16:40
Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı         
16:05
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi         
15:48
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 17:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement