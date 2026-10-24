Antalya'da 63'üncü Altın Portakal kortejinde sanatçılar hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Antalya'da 63'üncü Altın Portakal kortejinde sanatçılar hayranlarıyla buluştu

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Antalya\'da 63\'üncü Altın Portakal kortejinde sanatçılar hayranlarıyla buluştu
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Antalya\'da 63\'üncü Altın Portakal kortejinde sanatçılar hayranlarıyla buluştu
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Antalya'da düzenlenen 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde vatandaşlar sokakları doldurdu. Cam Piramit'ten başlayan kortejde Meryem Uzerli, Menderes Samancılar ve Büşra Pekin gibi sanatçılar hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Antalya'da düzenlenen 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde, sanatçıları görmek isteyen vatandaşlar sokakları doldurdu. Saatler öncesinden güzergaha gelen Antalyalılar, Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen ve Büşra Pekin'in de yer aldığı korteji alkışlar ve çiçeklerle karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel korteji, Cam Piramit önünden başladı. Sanatçıları görmek için alanda toplanan vatandaşlar, kırmızı halının çevresindeki bariyerlerin arkasında saatler öncesinde beklemeye başladı. Otomobillerin çevresinde kalabalık oluşturan vatandaşlar, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta yarıştı. Kortejde Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, Coşkun Göğen, İlyas Salman, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Ersin Korkut, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Asuman Dabak, Mehmet Özgür ve Levent Özdilek gibi çok sayıda sevilen sanatçı yerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir de Meryem Uzerli ile aynı otomobilden vatandaşları selamladı.

Alkışlarla tempo tuttular

Korteji izleyenler arasında yeni doğmuş bebekleriyle gelenler ve yaşlı vatandaşlar da yer alırken; güzergah boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken vatandaşların bir kısmı sanatçılara çiçek attı, bazıları alkışlarla tempo tuttu. Cam Piramit'ten başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ile dükkanlarının önüne çıkan esnaf da korteji selamladı. Yoğun ilgiyle karşılanan sanatçılar, güzergah boyunca sık sık durarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Festivalin açılış töreni, bu akşam Antalya Spor Salonu'ndaki kırmızı halı geçişiyle başlayacak.

Kaynak: İHA
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