Antalya’da Ahilik Haftası başladı

39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Hulusi Şahin, Ahilik Haftası'nın Anadolu'nun köklü değerlerini hatırlamak ve yaşatmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

39. Ahilik Haftası dolayısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Demirciler Çarşısı Ahi Meydanı'nda "Ahilik Haftası" programı düzenlendi. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem ve Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, kaymakamlar, KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile esnaflar katıldı.

Ahilik, dünyaya insanlığı ve misafirperverliği gösterdi

Programda yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün Anadolu'daki köklü geçmişine dikkat çeken Vali Şahin, ünlü seyyah İbn-i Batuta'nın hatıratlarında Anadolu insanının misafirperverliğine ilişkin önemli ifadeler bulunduğunu söyledi. Vali Şahin, "İbn-i Batuta, Antalyalılar ve Anadolulular için ne demiş biliyor musunuz? 'Bolluk, bereket Şam'daymış ama merhamet, sevgi, insanlık, şefkat Anadolu'daymış." ifadelerini kullandı.

Ahilik değerlerinin yalnızca sözde kalmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Yüzlerce yıl misafirperverlik, diğerkamlık, empati, dostluk, dürüstlük ve ahlak nedir; dünyaya bu coğrafya, bizim milletimiz ve büyüklerimiz göstermiş." dedi.

Gelen misafirlerimiz 'dürüstlük buradaymış' desin

Ahilik değerlerinin turizm başta olmak üzere hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini belirten Vali Şahin, "Bugün Antalya dünyanın dört bir tarafından gelen milyonlarca misafiri ağırlıyor. Geçen sene 17,5 milyon yabancı turist ağırladık. Acaba bu gelenler buradan ayrıldıklarında, 'Bir ülkeye gittik, öyle esnaflarla karşılaştık ki dürüstlük, doğruluk, empati buradaymış.' der mi? Hepimiz bunu düşünmeliyiz" sözlerini kaydetti.

Ahilik kültürünün Türk-İslam medeniyetinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Şahin, "Unutulmuş büyük medeni vasfımızı atinin ufkunda tekrar yükseltmek, yüceltmek yine bizim elimizde. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Sadece savaşla bu coğrafyayı vatan kılmadık. İlim, irfan, kültür ve medeniyetle bu coğrafya vatan oldu, binlerce yıl da vatan olmaya devam edecek. Ama, bizi biz yapan değerlerden uzaklaşırsak, biz olmaktan çıkarsak bu topraklar da bize kalmaz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların mesleklerini ahilik anlayışının temel değerleri doğrultusunda sürdürmesinin önemine vurgu yapan Vali Şahin, "Önce esnaf kendine yakışanı yapacak. İnsanlığın o yüksek değerlerini kendisine ilke edinecek. Günlük menfaat uğruna medeniyetimizin yüksek değerlerini heba etmeyelim. Biz ecdadımıza, kültürümüze, medeniyetimize, inancımıza yakışanı yapalım. Biz biz olduğumuz için büyük olduk. Biz bizden yabancılaşırsak kaybolur gideriz. Ahilik Haftası bunları bize hatırlatmak için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirelim" şeklinde konuştu.

Dere: "Ahi, halka hizmet, Hakka hizmettir" anlayışını düstur edinen kişidir"

Törende konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Ahiliğin, 13. yüzyılda temelleri Anadolu'da pirler piri Ahi Evran-ı Veli tarafından atılan; sanat, gelenek, ticaret ve meslek ahlakını bir araya getiren kadim bir esnaf ve sanatkar teşkilatı olduğunu hatırlattı. Dere, " Ahi, kardeş demektir. Eli açık, cömert kişi anlamına gelir. Ahi; ilmiyle amel edip yararlı şeyler üreten, yardım eden, "Halka hizmet, Hakka hizmettir" anlayışını düstur edinen kişidir. Ama Ahilik, yalnızca bir teşkilatın adı değildir.

Ahilik bir yaşam biçimidir. Ahilik; emeğe saygıdır, alın terine hürmettir, dürüstlüktür, güvendir, helal kazançtır, komşusu açken tok yatmamaktır. ve her şeyden önce "Ben" demeden önce "biz" diyebilmektir. İşte Ahiliği yüzyıllar boyunca yaşatan ve bugünlere taşıyan da bu anlayıştır.Kökleri Horasan erenlerine kadar dayanan Ahilik kültürü, asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiğini oluşturmuştur.Sadece bir meslek örgütü olmakla kalmayan Ahilik teşkilatı; aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın, toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin temel yapı taşı olmuştur" dedi.

Ahiliğin, asırlar boyunca Anadolu'nun şehirlerinde sadece çarşılar kurmamış; güven inşa ettiğini söyleyen Adlıhan Dere, ahiliğin sadece ustalar yetiştirmediğini, ahlaklı insanlar yetiştirdiğini kaydetti. Ahiliğin geleneğine göre esnaf ve sanatkarların sadece icra ettiği meslekten ibaret olmadığını söyleyen Dere," Alım satım yapan, ticaret erbabı olmasının haricinde bulunduğu muhitin gözü, kulağı, mahallenin abisi, güvenilir komşusu, emin kişisidir. Çünkü Ahilikte esnaf olmak, bulunduğun yere değer katmaktır.Değerli esnaf ve sanatkarlarımız, asırlardan beri süregelen bu kadim kültürün günümüzdeki temsilcileridir. Bugün dünyamız hızla değişiyor.

Gelişen teknoloji, internet ve yapay zeka derken ticaret de farklı bir boyuta evriliyor. Fakat değişmeyen tek bir gerçek var ki, o da insani değerlerimizdir' diye konuştu.

Bugün esnaf ve sanatkarlarıın yaşadığı sorunlara dikkat çeken AESOB Başkanı Dere, " "üç harfliler" diye nitelediğimiz zincir marketlerin kontrolsüz ve plansız şekilde yaygınlaşması, esnaf ve sanatkarlarımız açısından ciddi bir haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Her türlü mal ve ürünü yetkisiz şekilde raflarında bulunduran, açtıkları her yeni şubede yüzlerce esnafımızın yaptığı işi tek bir mağazada toplamaya çalışan ve çalışma saatleriyle de küçük esnafımızı zorlayan bu yapı karşısında esnafımızın korunması büyük önem taşımaktadır. Bizler adil rekabetten yanayız. Bizim istediğimiz, esnafımızın emeğinin ve alın terinin korunmasıdır.

Çünkü bir tarafta yıllarca aynı mahallede hizmet veren, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, gerektiğinde komşusuna veresiye veren, mahallesinin her türlü ihtiyacında yanında olan sıkıntısına koşan esnafımız var" dedi.

Program kapsamında Yılın Ahisi seçilen Mehmet Çelik'e, Vali Hulusi Şahin ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere tarafından kaftan giydirildi.

"Şed Kuşanma" töreni ile devam eden programda Vali Şahin ve protokol üyeleri vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulundu.