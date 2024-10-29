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Antalya'da Cumhuriyet coşkusu

ANTALYA - Antalya'da Cumhuriyet'in 101. Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, tören geçişinde bulunan ekipleri alkışa tutarken, vatandaşları selamlayan askerler büyük ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'nde tören gerçekleştirildi. Tören, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in askeri araç üzerinden tören alanındaki vatandaşları selamlamasıyla başladı.

"Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından kürsüye çıkan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet'in 101. Yılını kutlayarak, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye, dört tarafı ateşle, kanla ve gözyaşıyla çepeçevre kuşatılmış bir coğrafyada 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ediyor. ve sadece bir asır önce adeta bitmiş ve tükenmiş bir ulustan tekrar dünyada sözü geçen, hakkı hakikati vaaz eden, zalimlerin yüzüne adaleti haykıran, hür ve müstakil bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini alıyor. Bu büyük başarının sırrı, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yükseldiği temel felsefede gizlidir. Bu kurucu değerler İstiklal harbini büyük zaferle tamamlayan, bu zafer üzerine irfanla yeni devleti inşa eden, o büyük ve şanlı neslin kurucu babalarımızın eseridir. Bu değerlerin ilki, millet tanımıdır. 20. yüzyılın ilk yarısında dünyayı hakimiyeti altına alan temel görüş; ırkçı, saldırgan, ötekileştirici bir millet tasavvuruydu. Bu ve benzeri zihniyetlerin hakim olduğu o yıllarda, Cumhuriyeti kuran irade ise Büyük Atatürk'ün veciz ifadeleriyle şöyle söylüyordu "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." Diyarbakırlı, Vanlı Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu kapsayıcı, kucaklayıcı, ortak kültür, ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuru etrafında birleştiren millet anlayışı, 1924'ten itibaren anayasalarımızda da yerini almıştır. Halen yürürlükte olan ve hepimizin sadakat yemini ettiğimiz Anayasamızın 66. Maddesi, kimlik tartışmalarına son noktayı koyuyor. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür"

"Gazi Meclisi sayesinde dört tarafa dağılmış milli kuvvetler bir araya geldi"

Türkiye devletinin üzerine inşa edildiği diğer bir temel kaidenin ise milli irade anlayışı olduğunu belirten Vali Şahin, "Hatırlayınız, milli mücadele şu cümle ile başlamıştı: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak." Bu anlayış ile yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşları öncelikle Ankara'da Millet Meclisi'ni kurdular. İşte o Gazi Meclisi sayesinde dört tarafı, dört tarafa dağılmış milli kuvvetler bir araya geldi. Önce düzenli ordu kuruldu, istiklal harbi kazanıldı ve ardından Cumhuriyet ilan edildi. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hiçbir kişi ve zümreye imtiyaz verilemez. İşte bu "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının sonucu olarak Cumhuriyetimiz kuruldu ve anayasada ifadesini bulan temel nitelikler ile taçlandırıldı. Bu nitelikler, sosyal devlet, hukuk devleti, laiklik, demokrasi, adalet, toplum huzuru, Atatürk milliyetçiliği ve insan hakları gibi Anayasamızın 2. maddesinde sayılan değiştirilemez niteliklerdir. Saymaya başlamışken, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez diğer hükümleri de belirtmeden geçemeyeceğim. Türkiye devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir, bayrağı Ay Yıldızlı Al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşıdır, başkenti Ankara'dır" ifadelerini kullandı.

"Bölücülere inat daha çok birleşeceğiz"

Şahin, TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren bölücü terör örgütünü bir kez daha kınayarak, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Kıymetli Antalyalılar, biz de buradan Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıyoruz. Türkiye düşmanlarına ve onların içimizdeki işbirlikçilerine inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, bölücülere inat daha çok birleşeceğiz. Birleştikçe güçleneceğiz, bir ve büyük olacağız. Geleceğin Türk Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz, yarın elbet bizim, elbet bizimdir."

Vatandaşların komandolara ilgisi yüksek oldu

Vali Şahin'in konuşmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Şiirlerin de okunduğu törende genci yaşlısı herkes ellerinde Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. Etkinlik; ilkokul ve lise öğrencilerinin, gazilerin şehit ailelerinin, toplulukların, jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi. Havadan ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis helikopteri yürüyen ekiplere destek verdi. Komandoların operasyon sırasında kullandıkları kamuflaj kıyafetleri ile vatandaşı selamlaması ise dakikalarca alkış aldı.