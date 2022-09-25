Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor - Son Dakika
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Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor

25.09.2022 17:00
Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor

Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali kapsamında, ünlü şefler vatandaşlar ve turistlerle buluştu.

Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali kapsamında, ünlü şefler vatandaşlar ve turistlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival kapsamında alanda vatandaşla bir araya geldi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler kapsamında panel ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü şefler İtalya'dan Luigi Taglienti, Portekiz'den Rui Silvestre, İspanya'dan Joann Artieda, Macaristan'dan Jeno Racz, yaptıkları workshoplarda festival alanında lezzet şovları sundu.

Gün boyunca ünlü şefler Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planaguma Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshoplar gerçekleştirildi.

İpek kozasından portakal çiçeği broşu yapımı etkinliğinin de düzenlendiği festival, akustik konserle sona erecek.

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Kaynak: AA

Muhittin Böcek, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor - Son Dakika
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