Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler kapsamında panel ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , festival kapsamında alanda vatandaşla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Muhittin Böcek, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor - Son Dakika

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