Antalya'da 'Misafir' Oyunu Sahnelenecek

Kültür Sanat

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Misafir" adlı oyunu bugün ve yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Bilgesu Erenus'un yazdığı, K. Alpay Aksum'un yönettiği oyun, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.

Oyunda, çalışmak için gittiği Almanya'dan yıllar sonra memleketine dönen Musa'nın hikayesi, gurbetçilerin Almanya'da yaşadığı zorluklar, kültür farklılıkları ve travmalar trajikomik bir şekilde ele alınıyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu, Masal Treni, Ağustos Parkı, Shakespeare'in Bütün Oyunları, Takım Elbiseli Adamlar, Piraye gibi büyük ve çocuk tiyatro oyunlarını da ileriki günlerde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşturacak.