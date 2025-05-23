Antalya'da nineden toruna miras: Gülüklü Çorba buluşması

Gülüklü Çorba tezgahı nesilleri buluşturdu

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, coğrafi işaretli Gülüklü (Hülüklü) Çorba, büyükannelerden torunlara lezzetli bir miras olarak aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu yıl 4'üncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından organize edilen "Nineden Toruna Lezzet Mirası" programında, Alanya'nın coğrafi işaretli yöresel lezzeti Gülüklü (Hülüklü) Çorbası hazırlandı.

Etkinlikte torunlar, büyükanneleriyle birlikte çorbanın en önemli unsurlarından biri olan minik köfteleri yoğurdu. Masaların etrafında bir araya gelen kuşaklar, hem geçmişten gelen tariflerin izini sürdü hem de birlikte keyifli anlar yaşadı.

"Asıl kaynak ninemiz"

Etkinlik boyunca çocuklar elleriyle yuvarladıkları köfteleri tabaklara dizerken, büyükanneleri hem mutfak sırlarını paylaştı hem de kendi geçmişlerinden kesitler sundu. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesini hatırlatarak şöyle konuştu: "Geleneksel lezzetleri asıl kaynağı olan ninelerimizden öğrenmek için bu buluşmayı düzenledik. Hem mutfağımıza hem aile değerlerimize sahip çıkmak istedik."

"İyi ki ananemin torunuyum"

Etkinliğe katılan çocuklardan Mehmet Tunç, büyükannesine sarılarak, "İyi ki bugün buraya gelmişim ve iyi ki ananemin torunu olmuşum" diyerek duygularını paylaştı. Gönül Gümüş ise "Bu çorba sadece yemek değil, aile sıcaklığını taşıyan bir miras" dedi.

Alanya mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetinin unutulmaması için yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten Nine Hacer Özdemir ise, "Bu çorbayı evde torunumla sık sık yapardım. Bugün burada herkesin öğrenmesi için birlikte hazırlıyoruz" diye konuştu. Torunu Mustafa Bekir Tosun da çorbayı tattıktan sonra, "Tadı harika, ananemle böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum" dedi.

Alanya'nın lezzetli kültür mirası

Etkinliğin sonunda, Olgunlaşma Enstitüsü şefleri tarafından pişirilen çorba, katılımcılara ikram edildi. Tabağa uzanan her kaşıkta yalnızca nohut, köfte ya da et değil; geçmişin izleri ve kültürel değerler de vardı.

Alanya'nın düğünlerden mevlitlere, cenazelerden özel misafir sofralarına kadar pek çok toplu yemekte sunulan bu özel çorbası, Alanya Belediyesi tarafından 2019 yılında coğrafi işaret alarak tescillendirildi. Gülüklü ya da yerel ağızda "Hülüklü" olarak bilinen bu çorba; nohut, işkembe veya tavuk eti, pirinç ve bol baharatla hazırlanıyor.

Etkinlik boyunca büyükanneler, torunlarına sadece tarif değil; aynı zamanda birlikte üretmenin, kültürel bağları canlı tutmanın ve gelenekleri yaşatmanın önemini de aktardı. Ortaya ise sadece bir çorba değil, kuşakları birleştiren bir hatıra çıktı.