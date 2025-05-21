Antalya'da Türk Mutfağı Haftası: Margaz Üzümü Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası: Margaz Üzümü Coğrafi İşaret Aldı

21.05.2025 17:42
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Antalya Havalimanı'nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Kaş'ın Margaz üzümünün coğrafi işaret almasıyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısı 20'ye çıktı.

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası'na coğrafi işaret müjdesi damga vurdu

Kaş'ın Margaz üzümünün tescillenmesiyle Antalya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 20'ye çıktı

ANTALYA - Antalya Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde yöresel lezzetler misafirlerle buluştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte Kaş'ın Margaz üzümünün de coğrafi işaret aldığını belirterek, kentteki tescilli ürün sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'nde bir restoranda özel tanıtım etkinliği yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde başkonsolosluk temsilcileri, gastronomi profesyonelleri, turizm sektörü temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde "Gastronomi Ödülü"ne layık görülen ünlü şef Ömür Akkor öncülüğünde Türk ve Anadolu mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi. Elmalı'ya özgü topak kızartması, börülce salatası, Alanya mutfağının coğrafi işaretli çorbası gülüklü çorba, İbradı'nın holuşkası ve Alanya'nın meşhur tatlısı öksüz helvası da beğeniye sunuldu.

"Coğrafi işaretli ürün sayımız 20'ye ulaştı"

Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın gastronomi potansiyelini daha görünür kılmak için yürütülen çalışmalara değinerek, "Bu hafta Türk Mutfağı Haftası. 21-27 Mayıs tarihleri arasında her yıl Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde kutlanıyor. Biz de çok özel bir mekanda bu haftayı kutluyoruz. Terminal 2'deyiz. Burası yıllık yaklaşık 17 milyon yolcunun giriş yaptığı bir nokta, tanıtım için bulunmaz bir fırsat. Yavuz hocamız az önce müjdeyi verdi; 19 olan coğrafi işaretli ürün sayımız 20'ye çıktı. Bu ürünlerden bazılarını da orijinal haliyle tatma imkanı bulduk" dedi.

Vali Şahin, terminalin genişletilmesiyle Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıktığını da vurguladı.

"Antalya gastronomiyle daha da zenginleşiyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Atamızın 'Dünyanın en güzel yeri' dediği Antalya'mız bir yandan turizmin, bir yandan tarımın başkentidir. Göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana şehrimizi fuarların, festivallerin, kültür-sanatın merkezi yapma hedefiyle çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ürün sayımız 13'tü, şimdi 20 oldu. Bu başarıda Valimizle, Yavuz Tekelioğlu hocamızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte yol alıyoruz. Türk mutfağının havalimanlarında tanıtılıyor olması çok değerli. Tüm otellerimizde de haftada bir gün geleneksel lezzetlerimizin sunulmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Ünlü şef Ömür Akkor, Antalya'nın eşsiz mutfak kültürüne dikkat çekti. Akkor, "Antalya'ya özgü yemekleri coğrafi işaretli ürünlerle birlikte sunuyoruz. Bu bölge çok kültürlü, çok çeşitli. Sadece Antalya'ya özgü yaklaşık 800 endemik ürün var. 500 yıllık kesintisiz insan yaşamı ve farklı yaşam pratikleriyle çok özel bir coğrafyada çalışıyoruz. Bu lokantayı açarken hedefimiz, Antalya'yı ziyaret eden misafirlerin aklında bir tat bırakmaktı" dedi.

Zeytin dalıyla süslenmiş lezzet haritası

Etkinlik sonunda katılımcılara zeytin dallarıyla süslenmiş "Antalya Lezzet Haritası" kartları dağıtıldı. Haritada kentin farklı ilçelerinde öne çıkan tarifler görsel olarak yer alırken, bu tariflerin coğrafi bağlantılarına dikkat çekildi. Organizasyon, Türk mutfağının sağlıklı ve geleneksel yönlerini yabancı ziyaretçilere tanıtmak açısından da önemli bir rol üstlendi.

Kaynak: İHA

Antalya, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Türk Mutfağı Haftası: Margaz Üzümü Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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