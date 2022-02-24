Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çello Yıldızları Alaturka" konserini seslendirdi - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çello Yıldızları Alaturka" konserini seslendirdi

24.02.2022 22:50
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çello Yıldızları Alaturka" konserini seslendirdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen konserde, alaturka konsepti ile 10 farklı eser seslendirildi.

Konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova ve bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

Konserde, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak da dansları ile eşlik etti.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Çello Yıldızları Alaturka konserini seslendirdi
Antalya Devlet Opera ve Balesi Çello Yıldızları Alaturka konserini seslendirdi
Antalya Devlet Opera ve Balesi Çello Yıldızları Alaturka konserini seslendirdi

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Antalya Devlet Opera ve Balesi martta 12 temsil sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi martta 12 temsil sahneleyecek Antalya'da 'Madama Butterfly' operası sahnelenecek Antalya'da 'Madama Butterfly' operası sahnelenecek

Haşim İşcan, Antalya, Medine, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Çello Yıldızları Alaturka' konserini seslendirdi - Son Dakika


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