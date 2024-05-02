Antalya Devlet Opera ve Balesi Mayıs Ayında Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi Mayıs Ayında Sanatseverlerle Buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi Mayıs Ayında Sanatseverlerle Buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mayısta 11 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak. Rapunzel çocuk operası, Tosca opera ve Giselle balesi sahnelenecek. Ayrıca Antalya Müzesi'nde dört konser düzenlenecek.

02.05.2024 16:11
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mayısta 11 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, özel olarak bestelenen müzikleri ve merak uyandıran hikayesiyle kapalı gişe sahnelenen "Rapunzel" çocuk operası, 2,7 ve 31 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operası, 4 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak.

Opera sanatçısı Tosca ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin aşkını anlatan eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M. Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman ve "Angelotti" rolünü Alaaddin Ataseven seslendirecek.

Sahnede sanatçılara eşlik edecek Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota yönetecek.

Romantik balenin başyapıtları arasında yer alan ve konusunu Alman şair Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabından alan "Giselle" balesi, 9,11 ve 14 Mayıs'ta sahnelenecek.

Kırsal yaşam biçimi ve doğaüstü dünyayı bir arada işleyen eserde, "Giselle"yi Rina Murata, "Albrecht"i Ozan Demirbaş, "Hilarion"u Burak Özbek ve "Myrtha" rolünü Milina Fidan Özbek canlandırılacak.

Eserde Antalya DOB orkestrasını Pavel Petrenko yönetecek.

Antalya Müzesi'nde dört konser

Antalya DOB, 16 Mayıs saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde ücretsiz "Müze Konseri" verecek.

Piyano eşliğindeki şan konserleri olarak icra edilecek "Müze Konseri" 19, 24 ve 28 Mayıs saat 20.00'de müze bahçesinde biletli olarak izlenebilecek.

Eserlerin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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