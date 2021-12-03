Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Memleketim" müzikalini bu sezon son kez 9 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sahnelendiği günden bu yana sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner solist olarak sahne alacak.

Anadolu insanının asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Türkiye'nin ortak kültürel dokusuna ayna tutulan eserde, bu ayna sahneden seyircilere kah lirik, kah eğlenceli, kah ironik bir anlatımla dönüyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 9 Aralık saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak müzikalin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.