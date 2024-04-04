Antalya Devlet Opera ve Balesi\'nin 25. Yıl Gala Gecesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırladıkları "25. Yıl Gala Gecesi" konserini, yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyetlerini sürdüren Antalya DOB'un gala konserinin genel provası gerçekleştirildi.
Prova öncesi Antalya DOB orkestra şefi Hakan Kalkan, AA muhabirine, özel bir konser programına imza atmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.
18 yıldır orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirten Kalkan, "Çeyrek asırlık bir operadayız. Oldukça iyi kalitede performanslar sergiliyor, çok yoğun çalışıyoruz. Ama yıllardır uyum içinde, keyifle çalışıyoruz. Çok iyi bir orkestramız, koromuz, sanatçılarımız ve ekibimiz var. Yarın çok özel bir gün, çok iyi hazırlandık. Bugün son genel provamızı yaptık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın seyircimizle buluşacağız. Konserin ilk kısmında çok önemli bale eserlerinden, küçük kesitler olacak. İkinci yarıda da opera solistlerimizin ve koromuzun olduğu, çok ünlü operalardan çeşitli bölümlerin seslendirileceği bir bölüm hazırladık. Çok görkemli olacak." diye konuştu.
Kalkan, konserin eğlenceli ve keyifli olacağını umduğunu vurgulayarak, tüm ekibin heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde "Kaderin Gücü", "Figaro'nun Düğünü", "Sevil Berberi", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "İl Trovatore", "Macbeth", "La Boheme", "Carmen", "Madame Butterfly", "Şen Dul", "Aida" ve "Kamelyalı Kadın" operaları ile "Fındıkkıran", "Giselle" ve "Pandemic" bale eserlerinden seçilen bölümler sahnelenecek.
Programda soprano Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksel Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça, Şafak Güç ve Engin Suna ile bale sanatçıları sahne alacak.
Orkestrayı şef Hakan Kalkan, Lorenzo Castriota ve Ömer Yöndem'in yöneteceği konserde, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlenecek.
Sanatçılara Antalya DOB korosunun eşlik edeceği konserin ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 25. Yıl Gala Gecesi - Son Dakika
Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler müzik dinletisi sundu. Programda, polislerin müzik dinletisi, video gösterisi ve sunumlar yer aldı. Vali Vekili ve İl Emniyet Müdürü de konuşmalarında polis teşkilatının önemine vurgu yaptı.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
Salı günü hayatını kaybeden ünlü yapımcı Türker İnanoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. İnanoğlu'nun 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, yanına taziyeye gelen İlyas Salman'a "Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun" dedi. Yaşadığı üzüntüden bahseden Salman ise "Sanat ölümü korkutmak içindir" cevabını verdi.
TRT'de, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ne özel yayınlar ekrana gelecek. TRT 1'de düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' büyük finali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 'Vahyin İzinde' belgeseli, 'Tarihin Efsaneleri: Halid Bin Velid' belgeseli, 'Kadir Gecesi Özel' programı ve diğer birçok program da izleyicilerle buluşacak.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada İbranice el yazısı bulunan ve yaklaşık 800-1000 yıllık olduğu değerlendirilen bir el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 81 ilde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruldu. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ise ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 36 bin kişiye iftar verecek. Kadir Gecesi'nde Anadolu yakasında 122, Kocaeli'de ise 33 camide mevlit okutularak, ikramlarda bulunulacak. Ayrıca Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Kadıköy İskele Camisi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde 3 bin porsiyon helva ikramı yapılacak.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zafer Algöz'ün 87 yaşında hayatını kaybeden babası Cevdet Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Algöz için Koca Cami'de düzenlenen törene sanatçılar ve yakınları katıldı. Cevdet Algöz, eşi Güner Algöz'ün mezarının yanına defnedildi.
İzmir'deki Sekizde Sahne'de Vladimir Vysotsky'nin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Sergide, Vysotsky'nin 20 fotoğrafı, plak, CD, kitap, pul ve hatıra paralar sergilendi. Sergiye Ankara Rus Müzik Müzesi küratörü Aliona Palazhchenko da katıldı ve Türk izleyicilerin Rus kültürüne ve sanatına aşinalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lev Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' oyununu Budapeşte'de sahneleyecek. Oyun, 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması kapsamında 18 Nisan'da Ulusal Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak. Festivalin amacı ise siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olarak belirtiliyor.
Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı'nın 15'incisi, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Konferansta, dünyanın pek çok ülkesinden uzmanlar halı, kilim ve dokuma konularındaki özgün araştırmalarını sunacak. Ayrıca, Antika Halı Fuarı'nda geleneksel halılar sergilenecek ve İstanbul'un farklı müze ve galerilerinde açılacak sergiler de konferansla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?