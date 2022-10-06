Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika
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Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali

06.10.2022 18:51

Gelen Antalya haberlerine göre 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Lütfen Cevap Veriniz" filmi ve ekibi izleyiciyle buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 59.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali

"Lütfen Cevap Veriniz" filmi ve ekibi izleyiciyle buluştu

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali sürerken bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Lütfen Cevap Veriniz" filminin söyleşisi düzenlendi.

Film, Ceren ve Semih karakterlerinin düğünlerine birkaç saat kala, diğer arkadaşları olan Mert karakterinin geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasını ve çiftin en mutlu günlerini sorgulamalarını konu ediniyor.

Yönetmenliğini İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın üstlendiği yapımın senaristi ise Erdi Işık. Filmde Ushan Çakır, Semih karakterini, Melisa Şenolsun ise Ceren karakterini canlandırıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu ise Mert karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.Film ekibi, gösterim sonrasında Atatürk Kültür Merkezi söyleşi salonunda izleyenlerin sorularını yanıtladı.

"Filmi 5 günde çektik"

Filmin yönetmenlerinden İsmet Kurtuluş, "Oyuncularımızı biraz zorladık. Onlardan ikinci tekrar istedik ve yine de yaptılar. Bu tür filmleri çekmek tek mekan olduğu için gerçekten çok zor. Oyuncularımız zamanlarından feragat edip, çekim öncesi geldiler ve bir tiyatro gibi sürekli prova yaptılar. İsteyerek ve özveri ile yaptılar. Onların oluşturduğu bir şey varken bizim için kötü film yapmak zordu" dedi.

Filmin diğer yönetmeni Kaan Arıcı, "Filmi 5 günde çektik. Bir buçuk aylık da prova süreci oldu. Belirli bir prova üzerinden çekildi ama ilk kurgusunda "bu nasıl film" dedik ve üzerine defalarca kurgu yaparak daha iyi hale getirdik" dedi.

Senarist Erdi Işık, yapımcı bulmakta zorluk çektiğini belirterek, " senaryoyu götürdüğümde müdahale etmek istediler ve karakterlerle ilgili tavsiyeler verdiler bunun normal olacağını söylediler. Bende bunu kabul etmeyerek onlara vizyonlarından dolayı teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Filmde Ceren karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, rolü ile ilgili olarak "Ceren karakteri ile bir illüzyonu sorgulatabilmeyi amaçladım ve bunu başardıysam bu beni mutlu eder. Filmin başındaki ve sonundaki olaylar birbirinden çok farklı ve bir anda her şey değişiyor" şeklinde konuştu.

Ushan Çakır da senaryoyla ilgili olarak, "Oyuncu için avantajlı bir durum, biz bir oyun çalıştık. Senaryoda hepimizin yaşadığı sorunların anlatılması ise hepimizin içini rahat ettirdi" ifadelerini kullandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, filmin yapım sürecinde herkesin yardımlaşma içinde olduğunu belirterek, "Sadece bu filmin çıkma aşamasında ve çıkmasıyla birlikte karşınıza gelen şey aslında bu kadar insanın gerçekten birlikte ürettiği eser olması oldu. Sürekli birbirimize yol gösterdik ve yardımcı olduk" dedi.

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Antalya kültür sanat haberleri... 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Karanlık Gece'nin gösterimi yapıldı Antalya kültür sanat haberleri... 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Karanlık Gece'nin gösterimi yapıldı Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)'in gösterimi yapıldı Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'LCV (Lütfen Cevap Veriniz)'in gösterimi yapıldı
Kaynak: İHA

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika
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