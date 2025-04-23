Antalya'nın çocuk başkanından dünya çocuklarına barış çağrısı

"Farklılıklara saygı, dünyaya barış getirir"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan'da koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Deniz Erdemir'e devretti. Barış ve kardeşlik mesajı veren çocuk başkan Erdemir, "Birlikte oynayan, birlikte gülen, birbirinin farklılıklarına saygı duyan çocuklar, gelecekte de barış dolu bir dünya kurar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı belediye önünde düzenlediği törenle kutladı. Belediye orkestrasının marşlarla eşlik ettiği etkinlikte, Başkan Muhittin Böcek ve Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Deniz Erdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene çok sayıda çocuk da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye binasına geçildi.

Kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, temsili olarak başkanlık koltuğunu Deniz Erdemir'e devretti. Koltuk teslimi sırasında konuşan Böcek, "105 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bugün koltuğumu gurur duyduğumuz geleceğimizin teminatı sevgili Deniz kardeşime teslim ediyorum" dedi.

Çocuk Başkan Deniz Erdemir ise yaptığı konuşmada barış, kültür ve eğitim vurgusu yaptı. "Bu özel günde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" diyen Erdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk bugünü biz çocuklara armağan ederek ulusal egemenlik ruhunu nesiller boyunca yaşatmayı hedeflemiştir. 23 Nisan barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesidir. Dünyada adına bayram kutlanan tek çocuklar biziz. Savaşın gölgesinde yaşayan çocukların da bir an önce barışa kavuşmasını temenni ediyorum. Birlikte oynayan, birlikte gülen, birbirinin farklılıklarına saygı duyan çocuklar gelecekte de barış dolu bir dünya kurar"

Antalya'nın Atatürk tarafından üç kez ziyaret edildiğini hatırlatan Erdemir, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünü hatırlattı. Konuşmasında projelerini de açıklayan Erdemir, çocukların kültür ve sanatsal gelişimini destekleyecek faaliyetlere öncelik vereceklerini, okul kütüphanelerini zenginleştirmek için kampanyalar düzenleyeceklerini ve toplu taşımada öğrencilere kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

23 Nisan mesajında Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle anan çocuk başkan Deniz Erdemir, "Barış içinde bir dünya için, sevgiyle dolu bir Antalya için yaşasın 23 Nisan" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Koltuk teslim töreni sırasında Başkan Böcek, Deniz Erdemir'e çeşitli hediyeler verdi.