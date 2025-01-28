Antalya Saat Kulesi'nde Saat Sorunu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Saat Kulesi'nde Saat Sorunu

Antalya'nın Saat Kulesi'ndeki yeni saat sürekli duraklıyor, vatandaşlar hayal kırıklığı yaşıyor.

28.01.2025 22:09
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Antalya'nın tarihi Saat Kulesi'nde zamana meydan okuyamayan saat: "Bir tık geriden geliyor"

Çalınan orijinal parçası 3 milyon 600 bin liraya yenilendi, sürekli olarak duraklaması dikkatlerden kaçmıyor

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Kaleiçi Saat Kulesi'ndeki orijinal saatin çalınıp yerine plastik saat takıldığının anlaşılması üzerine 3 milyon 600 bin liralık ödenek ile aslına uygun olarak yerleştirilen saatin, sürekli olarak duraklaması dikkatlerden kaçmıyor. Saati hazırlayan firma güç kaynağı olmadığı için saatin elektrik kesintilerinin durduğunu ve sonrasında aksama yaşandığını öne sürerken, Antalyalı vatandaşlar saatte neden sürekli olarak aksama yaşandığını anlamaya çalışıyor.

Antalya Saat Kulesi'nin hikayesi, 2022 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında eski mekanik saatin çalındığının ve yerine plastik bir saat takıldığının anlaşılmasıyla başladı. Plastik saatin demir çerçevelerinin tarihi taşlara zarar verdiği tespit edilince, kule yeniden elden geçirildi. Türkiye'nin sayılı saat ustalarından Recep Gürgen, 1900'lü yıllardaki orijinal mekanizmaya uygun şekilde aslına uygun yeni bir saat hazırladı. MS 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen yapının, aslına uygun saat mekanizması ve kadranları vinç yardımıyla 2022 yılında kuleye yerleştirildi. Yaklaşık 3 sene süren proje için 3 milyon 600 bin liralık ödenek harcandı.

"İkisinden biri yanlış"

Antalyalıların buluşma noktalarından, günlük yaşamın önemli bir parçası Saat Kulesi'ndeki saatin doğru zamanı göstermemesi, hem bölge halkını hem de turistleri hayal kırıklığına uğratıyor. Son olarak, bir vatandaşın saat kulesi önünde çektiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, kendi saatini ve kuledeki saati karşılaştıran vatandaş, aradaki farkı göstermek için şu ifadeleri kullandı: "Saat 17.37, Kalekapısı'ndayım. Buradaki saat 17.10. İkisinden biri yanlış. Bence Saat Kulesi'nin ki yanlış, ilgililere duyurulur."

Bir başka vatandaş olan Abdurrahman Soydan da duruma dikkat çekerek şunları söyledi: "Saat 17 dakika geri, saatin bir sıkıntısı var. Düzelmesini bekliyoruz."

Saati hazırlayan firma, kulede güç kaynağı eksikliği olduğunu ve elektrik kesintileri sonrası saatin geride kaldığını öne sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Saat Kulesi'nde Saat Sorunu - Son Dakika

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