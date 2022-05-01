Antik dünyadan günümüze ulaşan kral mezarlarının 2 bin yıllık gizemli hikayesi- Asırlara meydan okudu, 21. yüzyılda bu hali aldı - Son Dakika

Antik dünyadan günümüze ulaşan kral mezarlarının 2 bin yıllık gizemli hikayesi

Asırlara meydan okudu, 21. yüzyılda bu hali aldı

KOCAELİ - Antik dünyadan izler taşıyan yapıların bulunduğu İzmit'te, yaklaşık 2 bin yıl önce önemli kişiler için inşa edilen tümülüsler asırlara meydan okuyor. Etrafı otlarla sarılan gizemli mezarlar, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı'ndan sonra Roma İmparatorluğu'nun da "doğudaki başkenti" olarak tarih sahnesinde yer aldı. Anadolu'da, İstanbul dışında Roma İmparatorluğu'na 46 yıl başkentlik yapan tek şehir olma özelliği taşıyan Nikomedya, tarihin önemli kentleri arasında yer alıyor.

Antik dünyadan iz taşıyan yapıların inşa edildiği İzmit'te, tarihe ışık tutan değerli eserler bulunuyor. Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 'kral mezarları' olduğu tahmin edilen tümülüslerde (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bu önemli yapılardan biri. 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olduğu öngörülen bölgedeki 7 tümülüsün, Bitinya Krallığına mensup kişilere ait olabileceği düşünülüyor. Etrafı otlarla sarılan tümülüsler, terk edilmiş ürkütücü haliyle de görenleri şaşkına çeviriyor. Harabeye dönen yapı, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

"Normal bir insanın gömülemeyeceği kadar lüks mezarlar"

İzmit'in, İstanbul dışında Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapan Anadolu'daki tek şehir olma özelliği taşıdığını belirten Tarih Bilimci Onur Şahna, "İzmit, eski bir imparatorluğun başkentidir. İzmit'te, eski dönemden kalma tümülüsler bulunuyor. Bu tümülüsler şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktadır. 7 tümülüsten 3'ü köyün içinde, 4'ü de köyün civarında bulunuyor. Bu tümülüslerden 2 tanesinde kazı çalışması yapıldı fakat uzun süre önce soyguncular tarafından soyulduğu için içerisinde hiçbir şey bulunamadı. Bu tümülüsler Helenistik döneminde yapılmıştır. Tümülüslerin Bitinya Krallığına mensup kişilere ait olabileceği düşünülüyor çünkü bunlar normal bir insanın gömülemeyeceği kadar lüks mezarlar. 1950'lerde bu tümülüsler soyulmuş, şu anda burası ziyarete kapalı bir durumda. Cumhuriyet kurulduktan sonra arkeoloji ve tarihe olan yoğun ilgi sebebiyle burada bir takım çalışmalar yapılmış, kazı çalışmaları sırasında tümülüslerin içerisinde bir gömü malzemesi bulunamamış" dedi.

"Bu tarihi yapılar kaderlerine terk edilmiş durumda"

İzmit'teki çoğu tarihi yapının yeterince sahiplenilmediğini söyleyen Şahna, "İzmit'te hem yerli hem de yabancı turistlerin gezebilmesi için tarihi yerlerin rotaları oluşturulmamış ve oryantasyonu yapılmamış. Bu tarihi yapılar kaderlerine terk edilmiş durumda. Bu tümülüsler 2200-2100 yıllık tarihi yapılar" diye konuştu.