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Antika pazarında tarihe yolculuk - Son Dakika

Antika pazarında tarihe yolculuk

07.01.2022 12:13

Antika pazarında tarihe yolculuk Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan antika pazarında satışa çıkarılan tarihi ürünler büyük ilgi gördü.

Antika pazarında tarihe yolculuk

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan antika pazarında satışa çıkarılan tarihi ürünler büyük ilgi gördü.

Bodrum'da açılan 2'ci el antika pazarı ilgi odağı olmaya başladı. İlkini Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda açılan pazar kapsamında her Perşembe antika eşyalar sergilenecek. Biblolardan, grafologlara, antika ev eşyalarından kıyafetlere kadar birçok ürünün satışa çıkarıldığı pazar şimdiden ilgi odağı olmaya başladı.

Bodrum antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay her Perşembe açık olacak olan pazarda tarihe yolculuk yapıldığını belirterek "Burada tarihe yolculuk var. Tarihe dokunmak isteyenler buraya geliyor. Bu pazarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bodrum Antikacılar Derneğinin organizasyonuyla yaptık. Buna benzer bir Pazar açılmıştı Bodrum antika pazarı diye kısa sürede kapattılar orayı neden kapattılar bilinmiyor. Esnaflar bu durumdan mağdur olduğu için bize geldiler. Herkesin elinde birikmiş ürünler var ve malzemelerini satmak istiyorlar. Bizde onları kırmadık, böyle bir Pazar açtık. Bugün ilk günümüz, her Perşembe Bitez mahallesinde Defne restoranda olacak. Bugün 50 tezgah açtık bu sayı her gecen gün artacağını düşünüyoruz" dedi.

Antika pazarında tarihe yolculuk
Antika pazarında tarihe yolculuk
Antika pazarında tarihe yolculuk

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Bodrum, Bitez, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antika pazarında tarihe yolculuk - Son Dakika


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