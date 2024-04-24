Ardahan\'da 23 Nisan coşkusu

ARDAHAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ardahan'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Ardahan Valiliği önünde düzenlenen ilk törende, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
23 Nisan kutlamaları, 80. Yıl Şehir Stadyumunda devam etti. Buradaki programda, 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı şiir, oyun, folklor ve dans gösterileri sunuldu. Vatandaşların da yoğun ilgi göstermesiyle kutlamalar coşkulu geçti. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Vali Vekili Şahin Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
23 Nisan kutlamaları kapanış gösterisinin ardından sona erdi.
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