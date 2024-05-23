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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi

ARDAHAN - Ardahan'da 9. Kolordu bölge bando komutanlığı hafif müzik orkestrası bir konser verdi. Ardahanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde askeri bando, çeşitli şarkılar seslendirdi.

Ardahan Valiliği ile 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde 9. Kolordu Bandosu bir konser verdi. Ardahan'da Milli Egemenlik parkında düzenlenen konsere Ardahanlılar yoğun ilgi gösterirken, bando ekibinin performansı katılımcıları adeta kendinden geçirdi.

9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando birbirinden güzel eserleri seslendirerek, dinleyenlere güzel anlar yaşattı. Bando marşlarla birlikte solist eşliğinde Türk Halk ve Sanat Müziği'nden de eserlerini de sundu.