Ardahan\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yıl dönümü tören ve yürüyüşle kutlandı

Ardahan'da Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Ardahan ve ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Yamlı, Cumhuriyetin ilanının 103'üncü yıl dönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Yamlı, "Bugün burada milletimiz en büyük kazanımlarından birini, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yokluklar içinde ama inancından hiçbir şey kaybetmeden aziz milletimiz kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırdı. ve vatanını işgalden kurtararak bağımsızlığını kazandı. ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi ilan etti" dedi.

Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi. Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.