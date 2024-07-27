Ardahan'ın Göle ilçesinde 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'ın Göle ilçesinde 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali başladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali, kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla başladı. Festivalde halk oyunları gösterileri, cirit takımı gösterisi ve halk ozanlarının söyleşileri yer aldı. Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Ardahan'ın hayvansal ürünler üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ise ilçede üretilen kaşar peynirinin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, festivallerle kültürlerini yaşattıklarını ifade etti.

27.07.2024 17:03
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Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı.

Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan festivalde, cirit takımı gösteri yaptı, halk ozanları söyleşide bulundu.

Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, açılışta, Ardahan'ın hayvansal ürünler üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Üretilen ürünlerin tanıtımında etkinliklerin önemli rolü olduğunu bildiren Kasımoğlu, "Her bölgenin kendine özgü güzellikleri var. Göle ilçemizde bu manada önemli zenginlikleri bünyesinde barındıran bir ilçemizdir. Biz de bunları el birliğiyle tanıtmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ise ilçede üretilen kaşar peynirinin kendileri için kıymetli olduğunu bildirerek, "Bu festivallerle gurbetçilerimizle buluşuyor, kültürümüzü yaşatıyoruz." dedi.

Budak, ilçenin kalkınması için çalışmaların sürdüğünü ve projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İki gün sürecek festival, stantların gezilmesi ile devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'ın Göle ilçesinde 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'ın Göle ilçesinde 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali başladı - Son Dakika
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