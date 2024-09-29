Ardanuç Kültür Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardanuç Kültür Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri

Ardanuç Kültür Sanat Festivali\'nde Boğa Güreşleri

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen festival, boğa güreşleriyle sona erdi. Şampiyonlar belirlendi.

29.09.2024 23:46
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Artvin'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" boğa güreşleriyle tamamlandı.

Ardanuç Kaymakamlığı koordinesinde Ardanuç Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki festival alanında boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Güreşlere, Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Rize ve Erzurum'dan toplam 50 boğa sahibi katıldı. Güreşlerde boğalar ağırlıklarına göre "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük baş altı", "baş altı" ve "baş" kategorilerinde yarıştı.

Deste kategorisinde Koray Yavuz'a ait "Destan", ayak kategorisinde Emre Yılancı'ya ait "Aslan", küçük orta kategorisinde Ahmet Aras'a ait "Sivri", büyük orta kategorisinde Metin Demirci'ye ait "Kovit-19", küçük baş altı kategorisinde Güngör Alpaydın'a ait "Toto", baş altı kategorisinde Batuhan Çelik'e ait "Kadirağa", baş kategorisinde ise Emrah Yılmaz'a ait "Maral" şampiyon oldu.

Boğa güreşlerini Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve çok sayıda kişi izledi.

Güreşlerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren boğa sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, çok güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivali her geçen yıl daha da geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz, gelecek yıllarda festivali uluslararası etkinliğe dönüştürmek için çalışacaklarını söyledi.

Yılmaz, festivalin son gününde birbirinden çekişmeli boğa güreşlerini izlediklerini kaydederek, "Boğa ve boğacılık Artvin'in kadim kültürü. Ardanuç da bu alanda söz sahibi. Bu güzel boğaları yetiştiren boğacılarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ben de boğa besledim. Boğa güreştirdim önceden. Bu bizim kadim kültürümüz, yaşatıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardanuç Kültür Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri - Son Dakika

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