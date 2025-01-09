Arka Sokaklar\'da Evlat Acısı Hutbesi

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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, reytinglerde zirveye oynuyor. Sevilen dizinin fragmanında evlat acısını yeni yaşamış Selin'in sözleri yürekleri sızlattı. Aksiyonu yüksek dizide Fikri, "Hayatımdaki en sevdiğim kişiyi öldürdüler" diyerek gözyaşlarıyla intikam yemini eder. Fikri'ye en büyük desteği silah arkadaşları verir. Ekip yine suçluların peşindedir.

Merakla beklenen bölümün fragmanında ekip aynı mahallede başka bir acıyla daha yüzleşir. Yanan bir gecekondudan 3 kardeşin cesetleri çıkarılır. Annenin feryatları arasında evlat acısını yeni yaşamış Selin'in sözleri yürekleri sızlatır. "Evlat acısı başka bir şey, aldığın nefes bile boğazını kesiyor gibi hissediyorsun." Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.