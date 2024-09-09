Armonika Şenliği Rize'de Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Armonika Şenliği Rize'de Yapıldı

Rize'de düzenlenen 'Dağbaşı Şenlikleri'nde Armonika çalgısıyla yürüyüş ve eğlence düzenlendi. Armonika, bölgenin vazgeçilmez müzik aleti olmuş ancak son yıllarda yerini kemençe ve tuluma bırakmıştır. Şenlik sayesinde Armonika'nın gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.

09.09.2024 21:49
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Armonika'yı gelecek nesillere aktarmak için şenlik düzenlediler

RİZE - Rize'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dağbaşı Şenlikleri' ile birlikte bir zamanlar yörede çok yaygın olan Armonika çalgısı eşliğinde yürüyüş ve eğlence düzenlendi.

Karadeniz'e yaklaşık 200 yıl önce Kafkaslar tarafından getirilen Armonika, bölgenin vazgeçilmez müzik aleti oldu. Rize ve çevresinde yaygın olan Armonika, düğün ve eğlencelerin tek çalgısı olarak yıllarca kullanıldı. Armonika son yıllarda yerini kemençe ve tuluma bıraktı. Rize merkeze bağlı Dağsu mahallesinde de bu yıl ilk kez 'Dağbaşı Şenlikleri' düzenlendi.

Mahalle merkezinde toplanan vatandaşlar Armonika sanatçıların eşliğinde tepeye kadar yürüdü. Yol boyuncu Armonikanın sesiyle birlikte eğlenen vatandaşlar türküler söyledi. Bu şenlik sayesinde Armonika'nın gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

"Armonikadan etkilenerek böyle bir şenlik yapmayı istedim"

Geçmiş yıllarda popüler olan Armonikadan etkilenerek bu şenliği düzenlemek istediklerini ifade eden Şenlik Yürütme Komitesi Başkanı Özkan Avcı, "Ben bu şenliği Ankara'da projelendirdim. Geldim buraya kardeşlerimizi topladık. Dağbaşı'nın eski geleneğinde Armonika vardır, çok meşhurdur. Bu Armonikanın üstüne türkülerde söylemişimdir. Armonikadan etkilenerek böyle bir şenlik yapmayı istedim. İnşallah gelecek yıllarda da arkadaşlarımız bunu devam ettirerek geleneksel hale sokarlar. Bu birinci dağbaşı şenliğimiz. Bir daha ki sene olursa ikinci şenliğimiz olacak. Çok güzel oluyor. İnsanlarımız bu tip şeylere ihtiyacı var. Hep bir stres. Böyle güzel şeylerde yaşansın istiyoruz. Dağbaşı şu anda Dağsu Mahallesi olarak geçer ama eski ismi Dağbaşı'dır. Düğünleri törenleri çok güzeldir" ifadelerini kullandı.

Armonikanın yaklaşık 250 senelik bir mazisi olduğuna vurgu yapan Armonika sanatçılarından Süleyman Sarıahmetoğlu, "Bu enstrümanı çocukluğumuzdan beridir çalarız. Bize annemizin ilk aldığı şey ağız mızıkasıdır. Ağız mızıkası ile başladık. Dolayısıyla o ruh hali çocukluktan gelmektedir. Ben bunu hobi olarak yapmaktayım. İstiyoruz ki tamamen gün ışığına çıksın. Bunda da her türlü maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundum. Gençlerden de çalmaya başlayanlardan var. Onlarda bizi mutlu ediyor. Bizim de bazı kayıtlarımız var. 250 senelik bir mazisi vardır. Kafkaslardan gelmiştir ama Almanya'dan gemiyle buraya gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Armonika Şenliği Rize'de Yapıldı - Son Dakika

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