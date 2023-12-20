Arnavutluk\'ta Aşık Veysel\'in Hayatını Anlatan Film Gösterimi Yapıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Bilal Babaoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen "Aşık" filmi izleyici ile buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran tarafından başkentteki Millennium Sineması'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı ve 2023 yılının Aşık Veysel'i anma yılı ilan edilmesi vesilesiyle düzenlenen film gösterimine Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ayrıca yönetmen Babaoğlu'nun yanı sıra Aşık Veysel rolünü oynayan Emirhan Kartal da yer aldı.

Yönetmen Babaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşık Veysel'i, halk edebiyatının, geleneksel edebiyatın, çağdaş cumhuriyeti taşıyan en önemli köprülerden, çağdaş ozanlardan biri olarak nitelendirdi.

Hüzünle umudu iç içe anlatabilen, duru bir Türkçeyle geleneği moderne aktarabilen bir ozan olduğu için UNESCO'nun 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan ettiğini anımsatan Babaoğlu, "Film, Aşık Veysel'in hayatından esinlenen bir film. Kör Veysel'in, Aşık Veysel olması sürecini, ilk türküsünü yakması, ilk bestesini yapması sürecini, genç Aşık Veysel'i anlatan bir hikaye." diye konuştu.

Kartal da, Aşık Veysel'i kültürel bir miras olarak nitelendirerek, 200'e yakın sevgi, saygı, aşk, beraberlikten söz ettiği eseri olduğunu anlattı.

Aşık Veysel'in hayatını canlandırdığı için onur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Kartal, "Filmimiz aslında bir aşk hikayesi, bir yol hikayesi. Görme engelli bir karakter olduğu için bir sosyal sorumluluk projesi. Bir müzisyenin ilk eserini çalmaya çalışması, bir ozanın ilk türküsünü yakmaya çalışması, hepsi de birleşince bizim Aşık Veysel'imizin hayat hikayesinden esinlenen bir senaryo." ifadelerini kullandı.

Görme engelli olmasına rağmen Aşık Veysel'in gönül gözüyle çok güzel görebildiğini, bu sayede kendilerine ışık olduğunu belirten Kartal, "Bunu eserlerinde mısralara döküşünden, sazının tınısından, çok güzel bir şekilde Anadolu insanın o cömertliğini, mertliğini, kamilliğini görüyoruz zaten. Bu anlamda bizler de onu şimdiki nesle hatırlatıp gelecek nesle tanıtabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.

Program kapsamında Aşık Veysel'in repertuarından türkülerin dinletisi de gerçekleştirildi.???????