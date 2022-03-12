Arp ve flütle "Rüyaların Dansı"nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak - Son Dakika
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Arp ve flütle "Rüyaların Dansı"nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak

12.03.2022 11:51

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı Çağatay Akyol ile Amerika'nın önde gelen flüt sanatçılarından Nicole Esposito, "Rüyaların Dansı" isimli çalışmalarının dünya prömiyerini 17 Mart'ta CSO'da yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı Çağatay Akyol ile Amerika'nın önde gelen flüt sanatçılarından Nicole Esposito, "Rüyaların Dansı" isimli çalışmalarının dünya prömiyerini 17 Mart'ta CSO'da yapacak.

CSO sanatçısı ve arp grup şefi Akyol, uluslararası arenada birçok derece ve ödüle layık görülmüş lowa Üniversitesi flüt profesörü Nicole Esposito ile geçen yıl aralıkta Amerika'da yayımladıkları albümlerinin ilk konseriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Akyol, AA muhabirine, arpın 3 bin 700 yıl önce Anadolu'da ilk kez çalındığını, arp ve flütün birlikteliğinin de binlerce sene öncesine dayandığını söyledi.

Yıllar geçtikçe iki enstrümanın evrilerek bugünkü halini aldığını, ses ve repertuvar açısından da zengin olduklarını belirten Akyol, "Bugün, arp ve flüt için pek çok modern eser de yazılmakta. Özellikle Fransız empresyonizminde Debussy, Ravel, Gabriel Faure flüt ve arp için çok güzel eserler yazmış. Konçertoda Mozart'ın flüt-arp konçertosu çok meşhurdur. Amerikalı besteci Liberman'ın besteleri de bu iki enstrüman için son derece kalitelidir. Ama yine pek çok eseri bu iki enstrümanla çalabiliyoruz." diye konuştu.

CSO'da konser verecekleri Nicole Esposito ile iletişimlerinin 2 yıl öncesine dayandığını dile getiren Akyol, tanışmalarını ve projenin detaylarını şöyle anlattı:

"Ocak 2020'de İsveç'te uluslararası oda müziği festivaline davet edildim. Orada Fransız flütçü Helene Boulegue ile konser verdim. Boulegue, sosyal medyaya meraklı olduğundan konser videolarımızı kendi hesabından paylaştı. Bu videoları ve benim çalış tarzımı Nicole Esposito görmüş. 'Ne yapıp edip, bu arpçıyla çalmam lazım.' diyerek benimle irtibata geçti. Beni, öğretim üyesi olduğu Iowa Üniversitesine davet etti. Ağustos 2021'de 3 hafta ABD'de kaldım. 12 gün prova yaptık ve 6 gün de kayıt süreci yaşadık. ABD'deki çalışmaların ürünü bu konser. Günde 6 saat çok disiplinli çalıştık, 7-8 saat kayda girdik. Amerika'da albümümüz çıktı. 'Dancing in Dreams' albümümüz dijital marketlerde dinlenebiliyor. Konserimizin dünya prömiyerini 17 Mart'ta Tarihi CSO Salonu'nda, dinlendirici melodiler ve güzel tınılarla yapacağız."

Konserde klasikler ve İstanbul şarkıları bir arada

Esposito'nun 30'lu yaşlarda profesörlük unvanı aldığını, Iowa Üniversitesinin üflemeli çalgılar bölüm başkanlığını yürüttüğünü, bunun yanında dünyanın pek çok yerinde konserler verdiğini ifade eden Akyol, ayrıca birçok eserin ilk icrasını yapan flütçü olduğunu söyledi.

Akyol, Esposito'nun Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacağı konserde, arp ve flüt repertuvarının önemli eserlerini ve eski İstanbul şarkılarının potpurilerini seslendireceklerini belirtti.

Yakın zamanda ikinci projelerini yapmak ve Türkiye'de daha çok konser vermek istediklerini anlatan Akyol, İstanbul, İzmir ve müzik festivallerinde konser vermeyi planladıklarını kaydetti.

Arp ve flütle Rüyaların Dansı nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak
Arp ve flütle Rüyaların Dansı nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak
Arp ve flütle Rüyaların Dansı nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Arp ve flütle 'Rüyaların Dansı'nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arp ve flütle "Rüyaların Dansı"nın dünya prömiyeri CSO'da yapılacak - Son Dakika
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