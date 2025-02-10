Aşık Yüksel Öztürk, Kars'ta Kar Sevincini Dile Getirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aşık Yüksel Öztürk, Kars'ta Kar Sevincini Dile Getirdi

Aşık Yüksel Öztürk, Kars\'ta Kar Sevincini Dile Getirdi

Kurak bir kış mevsimi geçiren Kars'ta, Aşık Yüksel Öztürk yağan karın mutluluğunu şarkılarıyla kutladı. Kars Kalesi'nde gerçekleştirdiği performansta, kar sevincini ve kuraklığa dikkat çekti.

10.02.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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AŞIK Yüksel Öztürk, kurak bir kış mevsimi geçiren Kars'ta yağan karın sevincini sazı ve sözüyle dile getirdi.

Yüksel Öztürk, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kars Kalesi'ne geldi. Burada kuraklığa dikkat çeken Öztürk, kar sevincini, sazının teline vurup, şu sözlerle dile getirdi:

"Yüce yaratana şükürler olsun/ Yağıyor Doğu'ya kar lapa lapa/ Tatilciler gelsin hep mutlu olsun/ Yağıyor Doğu'ya kar lapa lapa/ Yaradan vermesin bak sana darlık/ Kar yağarsa gardaş olacak varlık/ Dağlarda giyindi beyaz gelinlik/ Yağıyor Doğu'ya kar lapa lapa/ Aman ozan Yüksel hep mutlu olsun/ Ülkeden hastalık defolsun gitsin/ Tüm kayakseverler Doğu'ya gelsin/ Yağıyor Doğu'ya kar lapa lapa."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aşık Yüksel Öztürk, Kars'ta Kar Sevincini Dile Getirdi - Son Dakika

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