Kültür Sanat

Aspendos Opera Festivali Başlıyor

14.09.2025 15:05
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 'Turandot' operası ile Antalya'da başlıyor.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Antalya'da 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" bugün saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başlayacak.

Antalya DOB Müdürü ve Festival Başkanı Özgür Aslan, AA muhabirine, tüm hazırlıkları tamamladıklarını, bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve sanatçıların hazır olduğunu söyledi.

Bugün "Turandot" operası ile festivalin açılışının yapılacağını belirten Aslan, "Puccini'nin son eseri. Hatta son kısmını tamamlayamadan vefat ettiği için eser başka bir besteci tarafından tamamlanıyor. Bir Çin masalı. 2 bin yıllık tarihe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu'nda en masalsı ve Çin masalına dahil olan muhteşem bir eser." diye konuştu.

Festivale yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının katılacağını aktaran Aslan, Turandot'ta dünyaca ünlü iki solist Olga Maslova ve Riccardo Massi'nin sahne alacağını dile getirdi.

"En iyi, en güzel eserlerimizi Aspendos'a getirerek o tiyatroyu taçlandırıyoruz"

Aslan, bilet satışlarının iyi durumda olduğunu, özellikle son hafta ciddi talep gördüğünü bildirdi.

Bu yıl festivali öngördükleri sayının üzerinde seyircinin izleyeceğini düşündüğünü vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Çünkü 2 bin yıllık antik tiyatro, saat 21.00'de yıldızlar eşliğinde muhteşem bir orkestra uvertürle başlıyor ve sahneye sanatçılar çıkıyor. Orada eserin verdiği duygu antik tiyatroyla bir bütün haline geliyor. Bu, uluslararası formda olan Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin hak ettiği yeri 32 değil 1032, belki 200'üncü festival yılında da devam edeceğini gösteriyor. Çünkü biz Devlet Opera ve Balesi olarak o ruhu biliyoruz. Bunu hissettiğimiz için de en iyi, en güzel eserlerimizi Aspendos'a getirerek o tiyatroyu taçlandırıyoruz."

Aslan, festivale gitmek isteyenler için kurumların ortaklığında ücretsiz servis hizmeti sunduklarını belirterek, servis kalkış yeri ve saatlerinin Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

