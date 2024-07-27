Atatürk Köşkü, Yılın İlk 6 Ayında 95 Bin 175 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Atatürk Köşkü, Yılın İlk 6 Ayında 95 Bin 175 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Trabzon'da bulunan Atatürk Köşkü, yılın ilk 6 ayında yerli ve yabancı 95 bin 175 kişi tarafından ziyaret edildi. Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan ve özel müze statüsünde olan köşk, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı. Köşkte haftanın 7 günü açık olan bir dinleti de gerçekleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Köşkü'nün önemine vurgu yaparak, ziyaretçi sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

27.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte konakladığı, manevi miras açısından da öneme sahip Atatürk Köşkü'nü, yılın ilk 6 ayında yerli ve yabancı 95 bin 175 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsünde olan köşk, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı restorasyon projesi doğrultusunda tadilata alındı.

Binanın mimari ve sanatsal özellikleri açısından titizlikle yürütülen çalışmaların yaklaşık 1 yılda tamamlanmasıyla köşk, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yenilenen yüzüyle misafirlerine ev sahipliği yapan köşk, kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Her geçen gün daha da ön plana çıkan Atatürk Köşkü'nün ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında 95 bin 175 kişiye ulaştı.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince her çarşamba Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinleti de gerçekleştiriliyor.

"Atatürk'ün manevi hatırasını orada yaşatıyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Trabzon'un özellikli bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzon'da cihanşümul 3 padişahın izinin olduğunu belirten Genç, "Trabzon'umuzu böyle anlatıyoruz. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez teşrif ettiği ve vasiyetini yazdığı bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk şehrimize teşrif ettiklerinde şu anda Atatürk Köşkü olarak ziyarete açık olan bir köşkte, konakta misafirimiz oldular." dedi.

Genç, Atatürk Köşkü'nün önemine işaret ederek, "Mustafa Kemal'in hem vasiyetini yazdığı hem konakladığı köşkümüz Eylül 2022'de restorasyona girdi. Orada 355 çok kıymetli eser var. Onların ve yapının restorasyon işi yapıldı ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te yeniden ziyarete açıldı." diye konuştu.

Köşke bu yıl ziyaretçilerin daha çok rağbet ettiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Ziyaretçi sayımız artan bir oranla da devam ediyor. 6 ayda, 95 bin 175 ziyaretçimiz olmuş. Biz de zaman zaman orada etkinlikler yapıyoruz. Atatürk'ün manevi hatırasını orada yaşatıyoruz. Haftada bir gün Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere dinletiler, çeşitli programlar yapıyoruz."

Genç, Atatürk Köşkü'nün, Trabzon'da ziyaret edilen önemli noktalardan olduğunu anlatarak, "Bu tür mekanlar hem tarihi hem de bize emanet mekanlar. Ayrıca halkımızın ve turistlerin ziyaretine açık mekanlar. Dolayısıyla sayısal anlamda hedefimiz yok ama Atatürk Köşkü'nü aslına en uygun şekliyle ziyaretçilerimize hazır halde tutmak bizim görevimiz. Ziyaretçi sayımız ne kadar artarsa biz de o oranda mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

"Burası gerçekten güzel, görülmeye değer bir yer"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turla bölgeye geldiklerini belirten Şerife Aydıntaş, "Trabzon'da ilk Atatürk Köşkü'ne geldik. Burası gerçekten güzel, görülmeye değer bir yer. Atatürk'ün bütün eserleri, bütün evleri görülmeye değer." dedi.

Antalya'dan gelen Demet Akbulak ise "Burayı hiç görmemiştim. Daha önce de Karadeniz'e gelmiştim ama burası gerçekten mükemmel. Dolmabahçe'de hissettiğimi burada da hissettim. İnsan inanılmaz güzel şeyler hissediyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Arife Yılmaz, "Çok görmek istiyordum burayı, çok beğendim.Yıllardır söylüyordum zaten, hayalimi gerçekleştirdim. Atatürk'ün Köşkü'nü de gördüm, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Metin Genç, Trabzon, Köşk, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü, Yılın İlk 6 Ayında 95 Bin 175 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 11:56:58. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Köşkü, Yılın İlk 6 Ayında 95 Bin 175 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement