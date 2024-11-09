Atatürk'ü Anma İçin Tosca Operası - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Atatürk'ü Anma İçin Tosca Operası

Atatürk\'ü Anma İçin Tosca Operası

Antalya DOB, Tosca operasını 10 Kasım etkinlikleri kapsamında sahneleyecek.

09.11.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden olan Tosca operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olan Giacomo Puccini'nin Tosca operası "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında sahnelenen Atatürk'ün hayatının sanatsal dille anlatıldığı "Son Veda" anlatımlı konserinin ardından, Atatürk'ün sanata ve operaya olan derin ilgisini yad etme amacıyla özel olarak sahneye taşınacak.

Tosca operası temsili öncesi Antalya DOB fuaye alanında saat 19.00'da ücretsiz olarak gerçekleşecek "Fuaye Sohbetleri" ile de sanatseverler sahne arkasının merak edilenlerini sanatçılara sorma fırsatı bulacak.

Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca perdelerini Yiğit Günsoy'un rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota'nın yönetimiyle açacak. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Tosca operasında Tosca rolünü Serap Demirhan, Cavaradossi'yi M. Burak Pektaş, Scarpia'yı Umut Tarık Akça, Angelotti'yi M. Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu Onur Alparslan, Spoletta'yı Dağhan Ergün, Sciarrone'yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB Korosu'nun koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı, orkestra sanatçısı Sibel Aydın olacak. Eserde çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

Eserin konusu

Opera eseri, aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesi anlatılır. Scarpia'nın entrikalarla ayırmaya çalıştığı Tosca ve Cavaradossi, acımasız polis şefi Baron Scarpia'nın oyununa yenik düşer.

Tosca operası yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Antalya DOB'un Antalya Kültür Yolu Festivalleri dahilinde gerçekleştireceği son etkinlik "Tosca" operasının sınırlı sayıdaki biletleri, yalnızca www.biletinial.com internet sitesinden temin edilebilmektedir.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, 10 Kasım, antalya, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ü Anma İçin Tosca Operası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma İçin Tosca Operası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.