Atatürk\'ün Erzurum\'a gelişinin 107\'nci yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla kentte törenler düzenlendi.

İstanbulkapı mevkiinde bir araya gelen il protokolü, askerler, öğrenciler, gaziler, vatandaşlar ve atlı cirit ekibi, Mehter marşları eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2026. Yani milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 107'nci yıl dönümü. Bu mücadele ki bundan 107 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile büyür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Bundan 107 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi. Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında; "Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız" diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Temmuz 1919'da Dadaşlar Diyarı'na geldi. Mustafa Kemal'in kendi ifadesiyle; "Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı" diyerek tarif ettiği o dönem, milli mücadelenin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi geleceğini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Erzurum bar ekibi gösteri yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından protokol Atatürk Evi'ni ziyaret etti. - ERZURUM